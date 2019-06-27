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МиСиС на заклание

27 Июня 2019, 11:39 | Приморье

Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о внесении изменений в программу по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодёжи на рынке труда на период до 2025 года.

В соответствии с документом на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления на территории Республики Бурятия будет создано структурное подразделение Московского авиационного института, а на базе Забайкальского государственного университета – структурное подразделение Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Соответствующее заявление Дмитрий Медведев сделал, открывая совещание с вице-премьерами 17 июня.

«В прошлом году в Дальневосточный округ были включены Бурятия и Забайкальский край. Там работают крупные промышленные предприятия. Им, конечно, нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты, создавать современную образовательную базу», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В документе уточняется, что на базе Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления на территории Республики Бурятия будет создано структурное подразделение Московского авиационного института по направлению подготовки инженерных кадров по специальностям «Самолёто- и вертолётостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». А в Забайкальском крае появится подразделение МИСиС.

На фото: На Дальнем Востоке появятся новые структурные подразделения ведущих российских вузов: правительство, похоже, готово на всё, чтобы молодежь из нищих и, фактически, умирающих регионов Дальнего Востока и Сибири не ехало учиться в богатую и перспективную Москву.

Фото автора

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: медведев  вузы  МиСиС  образование 



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