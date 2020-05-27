Борис Ступницкий избран председателем Общественной палаты Приморского края

Олег Кожемяко поздравил с назначением на должность нового председателя Общественной палаты Приморья

Губернатор Олег Кожемяко открыл первое заседание Общественной палаты Приморского края третьего созыва в среду, 27 мая. В состав объединения вошли представители общественных организаций, ориентированных на поддержку ветеранов войны и труда, инвалидов, молодых семей, а также занимающихся продвижением спорта и здорового образа жизни, патриотическим воспитанием.



Глава региона отметил, что первое заседание палаты происходит в очень непростое для всей страны время, а потому участники объединения должны подходить к своей работе с максимальной ответственностью.



«В стране – пандемия, наш край, как и многие другие регионы, находится в режиме повышенной готовности. Я знаю, что среди вас много тех, кто в течение двух последних месяцев сотрудничал с волонтерами, оказывал поддержку людям, которые особенно в ней нуждаются. Вопросы, которые решает палата, самые разные – экология, общественная жизнь, политическое устройство, межнациональные отношения. Важно сделать так, чтобы в крае все жили как в одном доме, чтобы люди помогали друг другу. Только совместным трудом можно добиться качественных и видимых результатов. Приморье нуждается в целостности органов власти, единой системе управления, чтобы выполнять стоящие перед нами задачи – это благоустройство городов и поселков, развитие и сохранение действующих предприятий, работа по развитию здравоохранения, образования, спорта и культуры», – заявил Губернатор.



Во время заседания открытым голосованием был выбран председатель Общественной палаты Приморского края очередного созыва. Объединение возглавил руководитель Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, который ранее занимал эту должность. Его поздравил Губернатор Олег Кожемяко.



«Нужно делать так, чтобы каждый шаг был выверен и приносил пользу Приморью. Надеюсь, с вашей стороны эта работа будет продолжена, а мы, со своей, как и прежде, станем оказывать всяческую помощь», – отметил Олег Кожемяко.



Напомним, Общественная палата Приморского края избирается на три года, ее первый состав начал работу в марте 2014 года, второй – в апреле 2017 года. Одна из ключевых задач объединения – обеспечение согласованного взаимодействия граждан, органов власти и некоммерческих организаций при решении важных вопросов, направленных на социальное и экономическое развитие региона.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.