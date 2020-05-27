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Во Владивостоке приступили к снятию ограничений на посещение мест массового отдыха
27 Мая 2020, 15:40 | Приморье
Во Владивостоке от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность
Решение о постепенном снятии ограничений городские власти приняли на основе информации, прозвучавшей 26 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронарирусной инфекцией под руководством главы региона. Олег Кожемяко сообщил что Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора. Руководитель территориального управления ведомства Татьяна Детковская сообщила, что в регионе возможны занятия физкультуры и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров.
«Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима, - считает глава города Олег Гуменюк. – Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко».
Напомним, ограничительные меры на проезд автотранспорта к популярным местам отдыха во Владивостоке ввели в середине мая. Тогда стали закрытыми для транспорта мысы Вятлина, Тобизина, Кунгасный, бухты Ахлестышева, Парис, зоны отдыха на Моргородке, в районе Токаревского маяка и на набережной Спортивной гавани.
Фото – МБУ «Содержание городских территорий»
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Теги: коронавирус пандемия самоизоляция
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