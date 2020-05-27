В Приморье разрешили занятия спортом на открытых площадках

Приморским спортсменам, любителям физической культуры и приверженцам здорового образа жизни можно проводить занятия на открытом воздухе. Об этом заявил накануне, 26 мая, Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Соответствующий приказ на основании рекомендаций Роспотребнадзора о поэтапном снятии ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, подготовило министерство физической культуры и спорта Приморья.

Как сообщили в спортивном ведомстве, на первом этапе снятия ограничений разрешены занятия спортом по всей территории Приморского края за исключением Находкинского городского округа.

«Сейчас можно проводить индивидуальные занятия физической культурой и спортом, а также спортивную подготовку на открытом воздухе, уличных спортплощадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров с обязательным использованием санитарно-эпидемиологических средств защиты», – сообщили специалисты минспорта.

По Находкинскому городскому округу решение о начале первого этапа снятий ограничений будет принято дополнительно на основании рекомендаций Роспотребнадзора при условии снижения в этом муниципалитете коэффициента заболеваемости.

Дальнейшее снятие ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки. На последующих этапах на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Минспорта России планируется дать разрешение на оказание услуг фитнес-центрами и организацию спортивной подготовки на объектах спорта с неполной загрузкой от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, проведение физкультурно-спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня без привлечения зрителей. На заключительном этапе будет разрешено проведение межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Единого календарного плана Министерства спорта РФ с привлечением зрителей.

Фото – министерство физической культуры и спорта ПК

Газета «Золотой Рог», Владивосток.