www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.14 р. 100 JPY: 65.99 р.
EUR: 77.79 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

В регион соотечественников заманивают жилищными сертификатами

27 Мая 2020, 18:20 | Приморье

Президент России своим Указом от 12 мая 2020 года внес ряд изменений в Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В первую очередь это касается переселяющихся на Дальний Восток (11 субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа), для которых предусмотрена дополнительная мера поддержки - жилищная субсидия (сертификат) для приобретения или строительства жилья в регионе вселения. Субсидия будет предоставляться после получения соотечественниками российского гражданства, а ее размер определяется исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости в каждом из регионов переселения. Таким же образом, т.е. с учетом региональной ситуации в отношении величины прожиточного минимума, – будет определяться размер подъемных для соотечественников и членов их семей.

Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с 3 до 5 лет. Внесенные поправки также уточняют понятие «член семьи соотечественника». Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: добровольное переселение  госпрограмма 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: pr[email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]