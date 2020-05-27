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В регион соотечественников заманивают жилищными сертификатами
Президент России своим Указом от 12 мая 2020 года внес ряд изменений в Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В первую очередь это касается переселяющихся на Дальний Восток (11 субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа), для которых предусмотрена дополнительная мера поддержки - жилищная субсидия (сертификат) для приобретения или строительства жилья в регионе вселения. Субсидия будет предоставляться после получения соотечественниками российского гражданства, а ее размер определяется исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости в каждом из регионов переселения. Таким же образом, т.е. с учетом региональной ситуации в отношении величины прожиточного минимума, – будет определяться размер подъемных для соотечественников и членов их семей.
Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с 3 до 5 лет. Внесенные поправки также уточняют понятие «член семьи соотечественника». Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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