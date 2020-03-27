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Разоблачаем фэйки: приморцев призывают пользоваться только проверенной информацией о коронавирусе
27 Марта 2020, 18:20 | Приморье
Департамент информационной политики Приморского края призывает жителей региона доверять только официальным источникам информации о ситуации с коронавирусной инфекцией, а представителей редакций СМИ – воздержаться от тиражирования недостоверной. В нашем обзоре – популярные фэйки и их опровержение.
18 марта – объявления на известном сайте о продаже тестов на коронавирус
В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю призвали граждан не попадаться на уловку мошенников. Все тесты должны иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Все остальные системы не могут использоваться как показатель инфекции коронавируса.
19 марта – сообщение в соцсетях и мессенджерах о том, что в Партизанском районе местные жители угрожали сжечь дом семьи, находящейся на карантине
Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Партизанску была проведена проверка данной информации – подтверждения она не нашла. Личности граждан, распространявших недостоверные сведения, установлены. Им разъяснили ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.
21 марта – видеозапись в соцсетях, на которой сотрудник завода в Уссурийске говорит о том, что на предприятии все заражены коронавирусом
Полицейские установили личность и привлекли к административной ответственности 28-летнего жителя города, работающего на заводе. Сам автор видеозаписи, размещенной в социальных сетях, раскаялся и принес извинения всем, кого напугал своей «шуткой». Отметим, что должностные лица предприятия, в помещении которого проводилась видеосъемка, сами ходатайствовали о привлечении их сотрудника к ответственности.
24 марта – аудиосообщение в мессенджерах о 27 больных коронавирусом в Дальнереченске
По данным минздрава Приморья, на сегодняшний день в крае официально подтверждены только два факта заражения коронавирусом. Данная аудиозапись – фэйк.
25 марта – сообщение в мессенжерах о рейдовых мероприятиях полиции и штрафах для родителей, чьи дети окажутся без сопровождения взрослых в общественных местах, и руководителей образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учащихся.
В краевом МВД сообщили, что такие сообщения не соответствуют действительности и носят фэйковый характер.
26 марта – сообщение в социальных сетях от имени сочинского хирурга Станислава Яшникова, в котором говорилось о том, как будет проходить лечение в условиях распространения коронавируса
Сам врач, имя которого незаконно использовали в фэйке, записал опровержение на видео и попросил полицию найти и наказать выступивших от его имени провокаторов.
Напомним, за распространение в СМИ, в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Предусмотрена ответственность в виде наложения на граждан штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Отметим, Правительство Приморья и компания «Яндекс» запустили совместный сервис информирования граждан о ситуации с коронавирусом.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Теги: коронавирус пандемия
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