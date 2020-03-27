За счет чего Японии удается избегать массового заражения коронавирусом

Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин — о том, что Япония остается островком относительной безопасности в глобальном море пандемии

Правительство Японии на этой неделе со скромной гордостью объявило, что не усматривает в стране признаков, как здесь выражаются, "взрывного распространения" коронавируса нового типа, которое сейчас сотрясает многие страны мира. Местные власти даже стали потихоньку снимать введенные ранее ограничения — к примеру, кабинет министров порекомендовал возобновить прерванные ранее на карантин занятия в школах с 1 апреля, когда здесь начинается новый учебный год.

При этом, разумеется, правительство требует сохранять бдительность, регулярно проветривать классы, избегать в них тесноты и строго соблюдать физическую дистанцию между учениками и учителями. Но факт есть факт — ситуация на территории островного дальневосточного соседа России выглядит несравнимо более спокойной, чем, например, в Италии или США, куда смертоносная инфекция пришла значительно позднее.

В Японии первый зараженный новым коронавирусом (это был гражданин КНР, приехавший из ныне знаменитого на весь мир китайского города Ухань) был выявлен еще 10 января. С тех пор очаги инфекции вспыхивали по всей стране — от самого северного острова Хоккайдо до южной курортной Окинавы. Однако количество зараженных не впечатляет на фоне ситуации во многих других районах планеты.

По состоянию на 24 марта коронавирус был выявлен здесь почти у 1,9 тыс. человек. Однако в это число включены 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который просто в силу обстоятельств на месяц застрял на карантин в порту Йокогама к югу от Токио. Среди зараженных лишь 64 человека находятся в тяжелом состоянии — т.е. помещены в блоки интенсивной терапии с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких. Умерли 52 пациента — в том числе десять с лайнера Diamond Princess.

Разумеется, любые жертвы трагичны, но для страны с населением более 126 млн человек цифры в любом случае пока невелики. Особенно на фоне Италии, где к настоящему времени умерли уже более 6 тыс. человек, хотя первый инфицированный был выявлен почти на месяц позже Японии.

К тому же, как справедливо говорят местные власти, нарастание зараженных в Японии, по крайней мере пока, шло не слишком драматично — в основном примерно по 30–40 человек в сутки. Критически настроенные наблюдатели, правда, уверяют, что показатели невелики из-за того, что в стране, по их мнению, слишком мало проводят тестов. В какой-то мере это верно, но наряду с этим в Японии реально нет заметного роста числа людей с симптомами пневмонии и, тем более, нарастания смертей.

Тесты делают не всем

Тактика местных властей заключается в том, чтобы без истеричных запретов и повальных принудительных карантинов мягко сдерживать расползание инфекции. В стране отменено большинство массовых мероприятий, закрыты театры и музеи, со 2 марта более 90% школ на время прекратили занятия. Почти 14% служащих уже переведены на удаленную работу на дому, а поток пассажиров в Токио упал где-то процентов на двадцать. Однако само движение транспорта не ограничено.

Важная особенность японского метода борьбы с инфекцией заключается в том, что тест на новый коронавирус свободно пройти в стране нельзя — людей с температурой выше 37,5 градуса, кашлем и насморком призывают не менее четырех дней сидеть дома — для пожилых этот срок сокращен до двух дней. Если симптомы не исчезают, нужно позвонить в один из специальных центров и пройти заочное собеседование.

В случае достаточной серьезности ситуации за больным пришлют скорую помощь, проведут тест на коронавирус и госпитализируют в инфекционную палату. Тем самым власти стремятся избежать того, что случилось в Италии, когда больницы буквально захлебнулись от нахлынувших людей, в том числе с легкими, неопасными симптомами, и стали очагами новых массовых заражений.

Одновременно в Японии специальные группы стремятся максимально быстро выявлять цепочки потенциального заражения среди родственников и знакомых каждого нового пациента. Делают это японцы достаточно эффективно — многие зарождавшиеся очаги инфекции удалось оперативно погасить. И пока практически нигде они не слились в зоны массового заражения. Нечто похожее на такую тревожную ситуацию намечалось только на самом северном острове Хоккайдо, где был введен локальный режим ЧС, а людей полторы недели просили без нужды не покидать дома. Но сейчас там ситуация под контролем, режим ЧС отменен.

Японцы предпочитают поклоны

И все-таки в японском благополучии есть какая-то тайна. Как и в Италии, в населении этой страны очень высока доля уязвимых пожилых людей, однако это пока не сказывается на уровне смертности от нового коронавируса. Уверяют также, что он особенно тяжело поражает курильщиков — но Япония по их количеству стоит на первом месте в семерке наиболее развитых промышленных демократий. И это тоже не усугубляет ситуацию с заражениями.

Долго живущие в стране иностранцы уверяют, кстати, что дело, возможно, в особенностях местной бытовой культуры. Японцы, например, издавна привыкли массово носить защитные маски — их всегда надевали здесь и при малейших признаках простуды, и от нежелания глотать чужие вирусы, а дамы скрывают таким образом ненакрашенные лица. Это, конечно, изначально мешает распространению любой инфекции. Японцы буквально помешаны на чистоплотности и мытье рук, а ученики в школах и работники в офисах имеют привычку постоянно протирать пальцы и ладони дезинфицирующими салфетками. ​

В японском ресторане посетителю тоже первым делом обязательно предложат "осибори" — белоснежную горячую салфетку из махровой ткани с пропиткой, запечатанную в герметичный целлофан. Это тоже очень неплохой способ постоянной тотальной гигиены. "Осибори" имеются и в дешевых харчевнях — пусть даже в виде той же дезинфицирующей бумажной салфетки.

Немаловажно и то, что японцы в быту избегают прямого физического контакта: рукопожатиям они предпочитают поклоны. Здесь совершенно немыслимы объятия и поцелуи в итальянском стиле, которые привычны и в других странах Европы и служат, как полагают, прекрасным средством передачи вирусов.

И все же ситуация тревожная: Японии будет трудно оставаться островком относительного спокойствия. Тем более что о закрытии границ для приезжающих из большинства стран Евросоюза и Ирана здесь объявили только 24 марта. Эксперты предупреждают об опасности появления новых очагов инфекции, а число зараженных в Токио, как только что предупредила его губернатор Юрико Коикэ, уже в первой половине апреля может при неблагоприятном развитии событий утроиться.