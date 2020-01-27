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Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет доходов на двоих
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 февраля
ОВЕН. Особых проблем в сфере финансовой деятельности не намечается. Но, чтобы вам хватило денег на все проекты и замыслы, нужны единомышленники и спонсоры. В понедельник и пятницу вероятны сложные переговоры и совещания.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь избегать серьезных трат. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте документы. Тельцы творческих профессий могут хорошо заработать на этой неделе. В пятницу вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник возможны крупные денежные поступления. Новые цели придадут уверенности в силах и возможностях. Вас ждут интересные и прибыльные проекты. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами.
РАК. В понедельник вероятны новые денежные поступления, так как вы приложили максимум усилий для достижения финансового успеха. Крупные покупки и приобретения будут весьма удачны в пятницу. В выходные вам, похоже, придется работать. Но это будет хорошо оплачено.
ЛЕВ. Финансовое положение на этой неделе обещает быть стабильным, если только вы не станете бездумно тратить деньги. Не стоит поддаваться соблазну купить очень дорогой гаджет самой последней модели, если прежний не отработал еще и двух лет.
ДЕВА. Особо больших денежных поступлений на этой неделе не предвидится, но вам могут неожиданно вернуть долги, на возврат которых вы уже не рассчитывали. Четверг неблагоприятен для коммерческих сделок. В пятницу могут возникнуть проблемы с банковскими картами и он-лайн платежами.
ВЕСЫ. Бюджет потребует разумного с собой обращения и не потерпит никаких вольностей. Во вторник или в среду можно ожидать новых денежных поступлений. После этого финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными. Так что не оставляйте в магазинах крупных сумм.
СКОРПИОН. У вас наступает весьма успешный и прибыльный период. Причем ваше имя и авторитет будут работать на вас. И вам не придется тратить слишком много времени. Даже небольшой совет или консультация будут щедро оплачены. В конце недели вы найдете очень выгодную подработку.
СТРЕЛЕЦ. Подумайте о вложении средств, изучите проценты по вкладам. В четверг будьте внимательны и не опаздывайте. Финансовая помощь родственникам укрепит ваш авторитет. Суббота - хороший день, чтобы купить что-то нужное для дома.
КОЗЕРОГ. События наступающей недели откроют вам глаза на новый источник дохода. В среду не исключена критика со стороны начальства. Не обижайтесь, а примите к сведению. В четверг возможны непредвиденные расходы.
ВОДОЛЕЙ. Возможно временное затишье в финансовой сфере. Впрочем, это достаточно ответственное время, когда готовится и цементируется фундамент для последующего карьерного взлета. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления.
РЫБЫ. Во вторник берегите свои нервы и время и не участвуйте в конфликтах и интригах на работе. Среда удачна для покупок. В четверг вероятны неприятные известия в сфере бизнеса, которые вас огорчат. Желательно в этот день не переходить на новое место работы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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