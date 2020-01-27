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"Народная рыбалка" в Приморье собрала 2,5 тысячи участников
Краевой фестиваль по спортивному подледному лову рыбы «Народная рыбалка» прошел в бухте Новик на острове Русский в воскресенье, 26 января, и собрал около 500 любителей зимнего лова от 6 до 79 лет и 2 тысячи болельщиков и гостей.
На открытии спортивного праздника, организатором которого выступила Федерация рыболовного спорта Приморского края, собравшихся от имени Губернатора Олега Кожемяко и Правительства региона приветствовал министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов.
«Подледный лов рыбы – одно из самых популярных увлечений в Приморье. Этот фестиваль объединил всех любителей зимней рыбалки. Приятно видеть, что на соревнования приезжают семьями. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие станет одним из самых значимых в крае. От всей души желаю каждому участнику проявить свои наилучшие навыки рыбака и побороться за победу», – напутствовал он.
Генеральным партнером мероприятий выступил Порт "Вера".
Рыболовы вышли на лед в 11.00 сразу после обязательного ознакомления с техникой безопасности. По условиям состязаний рыбачить разрешалось только на одну удочку и с одной лунки. Ловить было можно все, что клюет, основной добычей рыбаков стала навага, кроме нее попадались еще корюшка и бычки. Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвост».
«По виду снастей, количеству крючков и насадкам ограничений нет. В зачет идет не количество рыбы, а ее вес. На моей памяти никто никогда не жульничал. Настоящие рыбаки такого себе никогда не позволят. Также мы строго следим за техникой безопасности. Во время лова ледобур спортсмена должен находиться в вертикальном положении засверленным в лед», – поделился судья соревнований Максим Панченко.
«Народная рыбалка» действительно стала народной. Здесь соревновались все: и дети, взрослые, и те, кто увлекается ловлей рыбы десятки лет, и те, кто сегодня вышел на лед впервые. 14-летняя Анастасия Суботина на берегу вместе с младшим братом дожидалась родителей, которые приняли участие в фестивале.
«Мы привезли с собой коньки, будем болеть за маму и папу на катке. Так мы точно не замерзнем», – поделилась Настя.
Рыбалка длилась три часа. После финального свистка судьи взвесили уловы всех, кому повезло в этот день, и подвели итоги. Среди 20 юных участников первое место досталось Егору Горянскому, который поймал почти 600 граммов рыбы и получил из рук директора Центра спортивной подготовки Приморского края Дениса Русинова золотую медаль и рыболовный набор. Серебряную и бронзовую награды вручили Бэлле Добрыниной и Кире Шишигиной.
У мужчин лучшим рыбаком стал Виктор Кириченко, улов которого составил почти 1,2 килограмма. Главный приз – сертификат на лодку с мотором ему вручил глава министерства физической культуры и спорта Приморья. Второе место занял Александр Дмитриев, его также наградили за победу в номинации «Самая крупная рыба». Третьим в личном зачете стал Дмитрий Печенкин. Призерам также достались сертификаты на лодки.
В командном первенстве победил коллектив из троих рыбаков «Мастер Шифу», суммарный улов которых составил почти 1,5 килограмма. На 300 граммов меньше поймали «Рыбайкеры» и стали вторыми, третье место – у «Спартанцев».
В номинации «Рыболовная семья» победу одержали Роман и Татьяна Гончаренко с сыновьями Бокатием и Дмитрием. Самым старшим рыбаком стал Юрий Ландых, которому 79 лет, а самой юной рыбачкой – 6-летняя Вера Мишунина. В номинации «Рыбачка Приморья» победительницей определили Татьяну Щетинину.
«Я приехала с мужем больше не соревноваться, а получить удовольствия от процесса. Мы рыбачим давно, знаем “рыбные” места, так что свое еще наловим. Очень приятно, что организаторы отметили и наградили призами», – рассказала она.
Для зрителей организаторы подготовили обширную спортивно-развлекательную программу. На сцене выступали творческие коллективы, проходили различные конкурсы и активности – «Бурение лунок на скорость», «Бои подушками», шуточные забеги ростовых кукол, скандинавская ходьба и другие. На двух ледовых площадках прошли веселые эстафеты и спортивные состязания по импровизированному керлингу, где вместо камней использовали чайники. Все гости и участники фестиваля смогли отведать бесплатной ароматной ухи, гречневой каши из полевой кухни и согреться горячим чаем.
По словам президента краевой федерации рыболовного спорта Александра Ермолаева, «Народную рыбалку» планируется сделать ежегодной.
«Нам очень важно было возродить фестиваль, ведь зимний лов рыбы очень популярен в Приморье. Мы будем поддерживать этот вид активного отдыха, который привлекает как местных жителей, так и гостей региона», – отметил он.
Безопасность участников праздника обеспечили сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю. Сотрудники ГИМС даже учредили свой приз – «Спасатель Приморья», который вручили Павлу Румянцеву – одному из рыболовов.
«Вся территория, где проходят соревнования, огорожена, толщина льда – более 40 сантиметров, что позволяет провести такое массовое мероприятие. Сегодня очень много семей с детьми, поэтому, предварительно, как и на любых соревнованиях, была обследована вся площадь льда, его покров, состояние на наличие торосов. Мониторинг ведется постоянный, потому что здесь, в бухте Новик, планируются еще и забеги на льду», – подчеркнул заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.
Отметим, в Приморье реализуется обширный комплекс мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – это и развитие спортивной инфраструктуры, и привлечение жителей к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом. Так, в 2019 году количество детей и молодежи 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 5% и составляет более 71%.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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