В Приморье открыта единая "горячая линия" по вопросам социальной поддержки

Центр социальной поддержки населения Приморского центра организовал «горячую линию». Единый телефон для консультаций по выплатам и компенсациям – 8-800-30-22-

В учреждении уточняют, что звонок автоматически будет направлен в нужное абоненту муниципальное образование.

«Специалист соцзащиты даст нужную информацию по той или иной выплате, а при необходимости поможет разобраться в индивидуальной ситуации», – уточнили в учреждении.

Кроме того, по вторникам специалисты центра соцподдержки консультируют граждан по вопросам соцзащиты в многофункциональных центрах на территории края. А каждый первый вторник месяца здесь же ведут прием документов на оформление выплат и компенсаций.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: в связи с реорганизацией с 2020 года функции единых «социальных окон» переданы в подразделения МФЦ в Приморье.

«У многих приморцев возникли опасения, что качество консультирования по соцвопросам может быть ухудшено. Однако, мы позаботились о том, чтобы итоги реорганизации никоим образом не сказались на жителях края. С появлением “горячей линии” получить консультации стало еще проще. А по вторникам сотрудники соцзащиты готовы лично пообщаться с посетителями многофункциональных центров», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Одно из важных новшеств, по словам главы социального ведомства, – то, что теперь подать заявление на меру соцподдержки можно в любом подразделении МФЦ, а не обязательно по месту жительства. Более того, экономится время за счет сокращения количества посещений заявителями различных ведомств.

Вместе с тем в отдельных населенных пунктах края министерство труда и социальной политики сохранило выездной прием граждан специалистами Центра социальной поддержки края.

«В этих населенных пунктах отсутствует автобусное сообщение и гражданам сложно добраться самостоятельно до территориальных подразделений МФЦ», – пояснили в ведомстве.