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В Приморье осужденные осваивают интеллектуальные игры

26 Декабря 2019, 18:00 | Приморье
В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденный принял участие в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
 
Осужденный из ИК-20 Михаил И., победитель регионального тура и первого этапа всероссийского тура, в режиме видеоконференцсвязи сыграл в чемпионате, и сразился в интеллектуальной игре с пятью из 76 осужденных из других регионов России, сообщили газете "Золотой  Рог" в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
 
Открытие Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных состоялось в июле этого года во время Общероссийской акции массовой игры в шахматы. Тогда одновременно во всех регионах России прошли поединки среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В тот день в акции приняли участие около 21 тысячи осужденных из 844 исправительных учреждений.
 
В финальный этап Всероссийского чемпионата по шахматам впервые вышли игроки практически из всех регионов России - 76 осужденных. Они стали победителями, преодолев первый и второй отборочные этапы. Среди них – осужденный из ИК-20 Михаил И.. Он победил сначала на региональном этапе, а потом и на всероссийском, обойдя соперника из Ростовской области. К слову, играть в шахматы и осваивать основные шахматные комбинации и тактические приёмы он начал в исправительной колонии. К этой игре он готовился основательно, в свободное от работы время играл с другими осужденными, отрабатывая свои навыки.
 
С приветственным словом к участникам игры, болельщикам и приглашенным гостям в режиме реального времени обратился начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко.
 
Согласно жеребьевке соперниками осужденному из ИК-20 стали осужденные из исправительных учреждений территориальных органов ФСИН по республике Дагестан, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Вологодской, Сахалинской и Волгоградской областей. По итогам 5 туров по 10 минут приморский осужденный по круговой системе выиграл у двоих соперников, троим уступил технически по времени.
 
Проведение подобных турниров способствует социализации осуждённых, их интеллектуальному развитию и пропаганде здорового образа жизни.
 
 
 
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Теги: ГУФСИН  шахматы 



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