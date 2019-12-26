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Во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай
26 Декабря 2019, 09:42 | Приморье
25 декабря первых пассажиров за рулем трамвая встречал Дед Мороз, а в самом вагоне праздничную программу пассажирам дарили Снегурочка и исполнители ансамбля «Русская песня». Так коллектив ОАО «Электрический транспорт» поздравил жителей дальневосточной столицы с наступающим Новым годом.
Сам же вагон украсили как снаружи, так и внутри. В нем красуется новогодняя елка, гирлянды и другая праздничная атрибутика. Первые пассажиры восторженно оценили праздничный трамвай.
«Я каждый день пользуюсь трамваем. Была сегодня приятно удивлена, что так преобразился вагон. Такая непривычная атмосфера заряжает новогодним настроением», - сказала пассажирка Ольга.
В день запуска новогоднего трамвая детям вручали сладкие подарки, а взрослым – новогодние игрушки. Как рассказали в ОАО «Электрический транспорт», 31 декабря пассажирам трамвая также будут вручать новогодние открытки.
Первых пассажиров новогоднего трамвая поздравил и начальник управления транспорта Александр Иванов. Он рассказал, что этому виду транспорта в городе уделяется пристальное внимание. Так, уже к концу года во Владивосток поступят десять трамваев, переданных городу правительством Москвы.
Отметим, что новогодний трамвай будет работать во Владивостоке до конца января.
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