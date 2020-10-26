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Соблюдение масочного режима проверяют во Владивостоке
В Приморском крае действует режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса
Во Владивостоке продолжается мониторинг торговых центров, супермаркетов, городских рынков, точек общественного питания и городского транспорта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В этой работе задействованы 17 административных комиссий – это сотрудники мэрии, ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, а также Росгвардии.
В субботу, 24 октября, рейдовые мероприятия прошли в районе остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал». Представители административной комиссии проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте и на предприятиях торговли.
«Во время мониторинга значительных нарушений не было выявлено. В целом, можно отметить, что многие пассажиры стали лучше соблюдать масочный режим, а сотрудники торговых организаций более ответственно подходят к соблюдению мер по нераспространению коронавирусной инфекции», – отметили представители административной комиссии.
Тем не менее, нарушения санитарных требований все же были выявлены во время проверки торговых точек и точек питания на двух рынках, расположенных на улицах Деревенской и Некрасовской. В итоге специалистами администрации составлено два акта. Материалы переданы в Роспотребнадзор для принятия мер.
Напомним, в Приморском крае количество заболевших продолжает расти. Общее количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии составляет 14 086. 142 пациента не справились с инфекцией, в том числе один за последние сутки. Количество выздоровевших с начала эпидемии увеличилось на 64 человека – до 11 684.
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