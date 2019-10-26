Умер известный приморский предприниматель Юрий Серебряков

«Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата…», - сообщил в соцсетях его сын Павел

В Приморье на 75-м году жизни умер известный предприниматель, основатель компании «Славда» Юрий Серебряков, сообщает РИА VladNews.

О смерти предпринимателя сообщил его cын, бывший вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

«Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата. Тяжело. Очень. Спи спокойно любимый наш человек. До встречи», - написал у себя на страничке в Fb Павел Серебряков.

Фото со странички Павла СЕРЕБРЯКОВА.