Вахта Александра Ткачука

Моряк, спортсмен, писатель… И везде выделялся организационными качествами, целеустремленностью, работоспособностью и высокой трудовой дисциплиной

На предстоящих в сентябре выборах почетного гражданина города Владивостока кандидатура капитана дальнего плавания, известного приморского писателя Александра ТКАЧУКА наиболее масштабна и влиятельна среди других претендентов на это звание. И это неудивительно.

Большая часть жизни Александра Алексеевича связана с «городом нашенским» и с Приморским краем, хотя родился он в 1940-м году на Украине, в селе Городице Яруньского района Житомирской области. С десяти лет Саша Ткачук воспитывался в детском доме в городе Сталино Донецкой области, сейчас это город Донецк на реке Кальмиус.

Рейсы на Крайний Север – самые памятные

В детстве, как и все мальчишки, будущий мореход много читал книг о пиратах, о путешествиях и приключениях на морях и океанах. Его кумиром был Джек Лондон, писатель, моряк и спортсмен. Еще в школьные годы Саша стал писать стихи, которые безотказно публиковали местные газеты. За страсть к книгам и знания, полученные от чтения, сверстники уважительно называли Сашка «Профессором».Можно сказать,благодаря литературе, детдомовец Ткачук заболел морем, поэтому пошел учиться в Херсонское мореходное училище, которое окончил в 1968 году.

Защитив диплом, он мог бы работать на мелководном Каспии или на Черном море. Но новоиспеченному штурману повезло: его распределили во Владивосток, на рыболовецкий флот. На судах управления «Востокрыбхолодфлот» Александр Ткачук прошел путь от третьего помощника до капитана дальнего плавания.И это всего за девять лет. При этом без отрыва от производства он окончил судоводительский факультет ДВВИМУ имени адмирала Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО, ныне МГУ им. адмирала Г.И. Невельского.

- Морской профессии я отдал 23 года своей жизни, из них 15 лет проработал капитаном дальнего плавания. Из всей моей капитанской биографии особеннопамятны завозы грузов на Крайний Север. В советское время наши суда снабжали жителей Чукотки, Тикси и Певека всем необходимым, от продовольствия до медикаментов, одежды и стройматериалов. Это был тяжелый, и даже опасный, труд, связанный с плаванием во льдах. В любой момент судно могло напороться на подводную льдину или попасть в ледовый плен, а это чревато большими проблемами, - рассказал корреспонденту «Золотого Рога» Александр Алексеевич.

Семь лет капитан Ткачук со своей командой обеспечивали северян горючим, товарами народного потребления и даже выполняли заказы Управления пограничных войск на Дальнем Востоке. В те годы на Крайнем Севере было много погранзастав, и они тоже нуждались в снабжении, вплоть до боеприпасов.

Успехи на море сделали Александра Алексеевича известным человеком во Владивостоке и в Приморье. Сегодня его бывшие коллеги вспоминают, что капитан Ткачук выделялся организационными качествами, целеустремленностью, работоспособностью и высокой трудовой дисциплиной. Если он что-то решил, то непременно сделает. И обязательно с пользой для производственного процесса. И еще ему всегда сопутствовала капризная удача. А без нее в море никак нельзя. Наверное, поэтому все его рейсы на Крайний Север, и не только, проходили без происшествий.

С капитанского мостика – в литературу

В 1992 году Александр Ткачук стал внештатным корреспондентом популярной радиостанции «Тихий Океан» Приморского комитета по телевидению и радиовещанию. Многие годы с судов, которыми он руководил, уходили репортажи о нелегком труде рыбаков, о людях, которые, вопреки стихии и сложной промысловой обстановке, возвращались в порт приписки, выполнив поставленные задачи. Именно тогда Александр Алексеевич сделал первые шаги по дороге, которая приведет его в большую литературу. Богатый жизненный опыт станет основой его первой книги «Голубка и КЭП», увидевшей свет в 1994 году и получившей хорошие отзывы в местной прессе. Вскоре появился роман «Никто не узнает», также признанный читателями и критикой.

Всего же Александр Ткачук написал и издал 18 книг: «Черный ящик», «Смена ветров», «За чертой закона» и другие. Его трехтомник «Рывок во власть» издавался в 2010-м, 2012-м и 2017-м годах. Произведения Александра Ткачука известны и популярны не только во Владивостоке и в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Он постоянно печатается в газетах «Литературная Россия», «Московский комсомолец», «Утро России». В 1996 году его приняли в Союз писателей России, а уже через два года избрали председателем правления Приморского отделения этой общественной организации, которое Александр Алексеевич возглавляет и сегодня.

Необходимо добавить, что при финансовой помощи и поддержке администрации и Думы Владивостока Приморская писательская организация регулярно выпускает литературные альманахи «Дальний Восток» и «Литературный Владивосток». Кроме того, краевые и городские библиотеки постоянно получают в дар книги от местных авторов.

В 2005 году Александр Ткачук, лауреат нескольких всероссийских и региональных литературных премий, в том числе имени Пикуля и Шукшина, был избран секретарем правления Союза писателей России по Дальнему Востоку. Как авторитетный прозаик и спортсмен, он выступает в молодежных аудиториях. По его инициативе проходят десанты писателей и поэтов по городам и селам Приморья. Регулярно организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, представителями женских организаций, воспитанниками детских домов и интернатов, с подростками, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Писатель Ткачук ведет общественную работу и состоит во многих общественных организациях.

Его детище и гордость – «Олимпиец»

Между тем, литературное творчество – это часть долгой и насыщенной жизни Александра Алексеевича. Другая часть посвящена спорту. И это тоже закономерно. Много лет назад молодой и перспективный спортсмен Саша Ткачук увлекся боксом и штангой. Да так азартно, что через некоторое время стал трехкратным чемпионом Украины по боксу среди молодежи. Переехав во Владивосток, Александр Ткачук стал ярым пропагандистом спорта и здорового образа жизни среди своих подчиненных на рыболовецких судах.

В 1987 году его организаторские способности, а также большой опыт на руководящем поприще, повлияли на резкую смену его профессиональной деятельности. По решению руководства города Владивостока Александра Ткачука направили на новый ответственный участок для дальнейшей работы – на строительство спортивного комплекса «Олимпиец» в районе Спортивной гавани. На тот момент у будущего спортивного объекта, ныне широко известного на международном уровне, был только заложен фундамент.

- В 1988 году мне поставили задачу: «Построить комплекс к началу летних Олимпийских игр в Сеуле». И мы выполнили задание раньше планового срока. Это был первый во Владивостоке и Приморье универсальный спортивный комплекс, спроектированный в соответствии с олимпийскими нормами и стандартами, с 50-метровым плавательным бассейном, одиннадцатью залами для разных видов спорта и медицинским блоком. Когда «Олимпиец» построили, на меня возложили его комплектацию мебелью, спортивным инвентарем, тренажерами, - рассказал Александр Ткачук.

После сдачи «Олимпийца» в эксплуатацию Александр Алексеевич десять лет руководил олимпийским спорткомитетом, успешно развивая его материальное оснащение и создавая максимальный спортивный имидж. В результате этих трудов «Олимпиец» стал мощной спортивной базой для приема отечественных и зарубежных команд перед выступлениями на Олимпийских играх, для тренировок сборных СССР и России по плаванию, легкой атлетике, вольной борьбе, боксу, настольному теннису, летним видам спорта.

Сегодня двери спорткомплекса открыты для жителей Владивостока всех возрастов. Секции и бассейн работают с утра до позднего вечера. Сам Александр Ткачук с 1998 года активно участвует в общественной жизни краевого центра, успешно совмещая два вектора своей жизни - литературную деятельность и работу тренером по боксу на общественных началах. Тридцать лет назад по его инициативе во Владивостоке впервые состоялся международный турнир по боксу имени Героя социалистического труда, капитана дальнего плавания Виктора Николаевича САХАРОВА, участника Великой Отечественной войны, абсолютного чемпиона Сибири и Дальнего Востока по боксу. Этот турнир проходит ежегодно.

Как всегда – лучший

В этом году мастеру спорта СССР Александру Ткачуку исполнилось 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, он, как и прежде, в спортивной форме. Потому как ему, члену сборной команды России по пауэрлифтингу, иначе нельзя.

Как известно, в этом виде спорта наш земляк достиг невероятных результатов, став семикратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом мира в своей весовой категории и возрастной группе. В 2011 году Александр Алексеевич установил мировой рекорд, зафиксировав в жиме 110 кг. В 2019 году он подтвердил звание чемпиона мира.

Свой огромный спортивный опыт тренер высшей категории по боксу Александр Ткачук передает молодым спортсменам. Среди его учеников 12 мастеров спорта СССР и России. По словам Александра Алексеевича, он – счастливый человек. Потому что кредо его жизни совпадает с гражданской обязанностью – отрывать подростков от праздности и уводить с улицы, прививая им любовь к спорту и воспитывая в ребятах настоящие мужские качества. Своим богатым опытом он показывает, что человек всегда может быть выше обстоятельств и способен руководить судьбой...

МНЕНИЕ

- В конце 90-х и в начале 2000-х годов, когда отечественная культура лишилась государственной поддержки, приморские писатели не утратили своих социальных позиций. Более того, наши ряды ежегодно пополнялись и пополняются молодыми и талантливыми прозаиками и поэтами. Сегодня Приморское отделение Союза писателей России – крупнейшая писательская организация на Дальнем Востоке. Мы сохранили свой авторитет в стране. У нас есть собственное помещение в центре Владивостока, чем не могут похвастаться писательские организации в других регионах. Благодаря штаб-квартире, наши писатели и поэты могут встречаться, обмениваться мнениями, обсуждениями литературных новинок и творческих планов, - не без гордости рассказывает Александр Ткачук.

На фото: В этом году мастеру спорта СССР Александру Ткачуку исполнилось 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, он, как и прежде, в спортивной форме. Потому как ему, члену сборной команды России по пауэрлифтингу, иначе нельзя.

Фото автора

Вероника СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.