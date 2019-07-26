Хищники напугали жителей острова Русский

Глава Владивостока в последний момент отменил публичные слушания по проекту сафари-парка

Менее чем за час до проведения 25 июля публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе бухты Новик, находящейся между мысом Мелководный и мысом Тупой, полуострова Саперный острова Русский, стало известно, что глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК отменил свое соответствующее постановление, и слушания переносятся на неопределенный срок. В администрации Владивостока пояснили, что проектная документация будет отправлена на корректировку с учетом их мнений и интересов протестующих против проекта местных жителей, и уже после доработки документации будут проведены новые публичные слушания.

Известно, что довольно приличная островная территория на берегу бухту Новик между мысами Мелководный и Тупой в районе п. Парис и зоны отдыха NOVIK Country Club еще в минувшем году была определена под строительство нового сафари-парка, который наряду с имеющимся на острове Приморским океанариумом должен усилить туристскую привлекательность острова. Устройством сафари-парка должна заняться компания ООО «Уссурийский тигр», учрежденная АНО «Амурский тигр». Проект этого комплекса разработан архитектурным бюро «Урбан-План».

Несмотря на отмену публичных слушаний, в здание гимназии №1 на ул. Нерченской во Владивостоке пришло около двухсот человек, которые собирались высказать свои мнения по взволновавшему их проекту. Когда представительница администрации города объявила, что слушания отменяются, собравшиеся устроили митинг и высказались даже больше, чем собирались сначала.

Выяснилось, что жители п. Парис полагают, что соседство с дикими хищниками будет опасно для них, что под проект вроде бы будет снесен жилой дом и котельная, что будет уничтожено дорожное сообщение с п. Мелководным, что они просто не хотят, чтобы этот проект здесь осуществился.

Директор АНО «Амурский тигр» Сергей АРАМИЛЕВ выразил недоумение тем, что у проекта, который уже около восьми месяцев ни у кого не вызывал никаких вопросов и сомнений, вдруг появились противники. Он предположил, что проявленные протесты – это просто чья-то заранее подготовленная провокация, потому что сафари-парк органичен природе острова и за счет потенциально высокой посещаемости сможет зарабатывать средства, необходимые на мероприятия по сохранению приморских краснокнижных хищников.

На фото автора: Никто не скрывал, что на берегу бухты Новик появится новый сафари-парк.