На городском кладбище Уссурийска творится нечто

Уссурийцы продолжают страдать от беспредела на городском погосте

Прошла всего неделя с того дня как «Золотой Рог» написал про проблемы на кладбище Уссурийска как чиновники снова «отличились».

17 июля жительница Уссурийска обратилась в Администрацию за выдачей разрешения на подзахоронение своей матери в существующую ограду, где уже покоится ее муж. Ей в этом было категорически отказано. Выдано место на новое захоронение вдали от старого. Без ссылок на закон, с отказом написать письменный отказ (извините за тавтологию) с объяснением позиции ответственных лиц.

Далее процитируем текст написанной на действия чиновников жалобы:

«Зашедший начальник управления (МКУ УГО "Управление благоустройства". - Прим. ред.) Коваленко, сказал, что с нами будет работать начальник отдела Иоинский А.Г. Прибывший господин Иоинский отвечал, что не может установить родственные связи. Он назвал мою маму и моего мужа параллельными родственниками. На мои аргументированные ссылки с помощью представителей агентств он отвечал односложно, что работать со мной будет письменно, и чтобы я шла писала заявление, на которое когда-нибудь ответят. Всё это есть на видео. Мне так и отказали. Пришлось хоронить маму вдали от родных мне людей.»

В жалобе на чиновников, женщина задается вопросом: почему она должна выбирать, где ей быть захороненной после смерти: рядом с мужем или рядом с матерью? Почему она должна тратить в два раза больше средств и сил на благоустройство и последующую уборку захоронений: установку оград, укладку плитки, цветников, прополку травы?

По циничной логике чиновников человеку нужно было умереть раньше своей матери, что бы быть похороненной рядом с мужем самой, а затем, можно было бы захоронить мать рядом с дочерью.

В жалобе указаны случаи, когда Коваленко А.С. и его подчиненные выносили совершенно противоположные решения в подобных случаях, и не один раз. Чем было вызвано подобное аморальное поведение чиновников в этот раз? А всего лишь тем, что заказ на похороны выполнял предприниматель, не имеющий отношение к фирме, с которой дружит Коваленко А.С. А вот по всем указанным в жалобе «исключениям из правил» похороны выполнялись нужной (своей) фирмой Коваленко.

Кто-то может сказать, что частный случай одного гражданина, еще не повод к тому, что бы сделать выводы о работе фигурантов данной статьи, но тут всплыла только вершина айсберга. Далеко не все граждане, столкнувшись с равнодушием и непрофессионализмом чиновников, идут с жалобами в органы охраны правопорядка и обращаются в прессу.

Второй случай так же стал типичен в последние полгода для граждан города Уссурийска. Граждане обратились за оказанием услуг по погребению родственников с выделением участка на новом месте. С них потребовали «гербовое» свидетельство о смерти выдаваемое органами ЗАГС. Им пришлось ждать все выходные, т.к. ЗАГС уже не работал. Затем было выделено место – заросшее даже не бурьяном (это вообще в порядке вещей для данного кладбища), а порослью деревьев 2-5 сантиметров толщиной. На резонное замечание о чистке, смотритель Югай смеётся в лицо гражданам, цитирую: «Вам надо-Вы и убирайте». При этом на вырубку деревьев и покос травы ежемесячно выделяются денежные средства, которые «осваиваются» фирмой «дружественной» по отношению к начальнику МКУ УГО "Управление благоустройства" Коваленко А.С.

Люди были вынуждены за свои деньги заказать услугу расчистки участка. Пока готовился участок, они прогулялись по кладбищу. И «О ЧУДО»! они увидели свеже разрытую могилу на свободном от растительности месте, с хорошим подъездом и не в овраге. Это вдвойне удивительно, поскольку по всем правилам, места для новых захоронений выделяются по очереди в одном месте. Остальные сектора, с слов того же смотрителя Югай, закрыты для захоронений. С помощью предпринимателей было проведено маленькое «расследование». Результатом его стало обнаружение следующих фактов, подтвержденных видео и фото доказательствами. Захоронение производилось силами фирмы дружественной Коваленко А.С. де факто «своей». А своим можно всё. Место под могилу было расчищено заранее за бюджетный счет. Само выделение и копка производились до выписывания органами ЗАГСа свидетельства о смерти. Более того, данный участок был выделен мастером участка Югай В.А. в субботу – «святой» для его отдыха день!

Вот такие двойные стандарты существуют у чиновников администрации г. Уссурийска, поставленных «рулить» городским погостом. Теперь понятно и нежелание быстро открыть новое кладбище – там им не так просто будет скрыть свои «художества» с бюджетными деньгами и выделением участков на разных местах: одним получше и поближе, другим похуже и подальше.

Почему данные чиновники считают, что «народ для чиновников», а не «чиновники для народа»? Или закон он для бедных? Разве алгоритм правовой работы выдачи разрешительных документов не должен работать ДЛЯ людей? Почему отделы, где выдаются разрешения на захоронения, в других городах работают по субботам (а то и полдня в воскресенье)? Почему нельзя копать могилы при наличии медицинской справки о смерти и не ждать когда ЗАГС выдаст свидетельство о смерти (а эта выдача, бывает, задерживается на 2-3 дня)?

На кладбище должен быть хозяин. Но хозяин, действующий в интересах граждан, а не семей чиновников. В местном постановлении, регулирующем работу кладбищ, есть положение о создании Попечительского совета. Но чиновники не спешат его создавать. Если будет такой Совет, куда должны войти представители общественных организаций, он сможет задавать не удобные для главы администрации г. Уссурийска Евгения Коржа вопросы. Например, такие:

Почему напротив ворот кладбища выделено место для установки павильона без проведения аукциона на право аренды земли?

Зачем тратятся миллионы рублей на охрану кладбища, которое не огорожено по периметру?

Почему не открывают новое кладбище, уже сданное в эксплуатацию?

Почему здание смотрителя стоящее посреди кладбища оказалось в частных руках отца Коваленко А.С.?

Почему вообще пост руководителя предприятия являющегося распорядителем на кладбище занимает человек, родственник которого имеет бизнес такого же профиля?

Почему люди умершие в пятницу после обеда не могут быть похоронены на третий день – в воскресенье? Разве нельзя сделать возможной выдачу разрешений на захоронение и выделение участков на кладбище еще и в субботу, как сделано во многих других городах?

Для этого достаточно деньги направленные на оплату ненужной охраны направить на зарплату двух работников – смотрителей. Они бы и следили за порядком на кладбище и выдавали разрешения, в том числе меняясь по графику в субботу.

И это не полный перечень возможных вопросов.

Чиновники могут продолжать и дальше работать «на свой карман», но терпение граждан может иссякнуть. И тогда с чиновниками управляющими погостом может произойти то же, что произошло с директорами МУПов ритуально-обрядовых услуг в г. Орёл и г. Курчатов. Они были осуждены за получение взяток с запретом занимать руководящие должности и взысканием штрафов в доход государства.

А пока подождем и посмотрим: сможет глава администрации г. Уссурийска Евгений Корж навести порядок или будет продолжать покрывать «двойные стандарты» своих подчиненных.

Юрий РОГОВ.