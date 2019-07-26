Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия
26 Июля 2019, 11:00 | Приморье
Участие «Терминала Астафьева» поможет пройти обязательную аккредитацию
Пожарная сигнализация, которая была установлена в находкинском филиале МГУ 10 лет назад, по новым стандартам сильно устарела, поэтому учебное заведение оказалось под угрозой отказа в получении аккредитации.
Для того чтобы пройти аккредитацию и начать новый учебный год колледжу нужно полностью поменять пожарную сигнализацию. Стоимость работ – 2,5 млн рублей. Сроки сжатые – учебный год начнется через месяц с небольшим.
- Сейчас по обновленным нормативам проводка должна выдерживать определенное время под воздействием огня, раньше таких требований не было, поэтому естественно она и стоит дороже. Суммы высокие, нашего бюджета не хватает, - рассказывает директор филиала Александр Запорожский.
Находкинскому филиалу МГУ в этом году исполняется 70 лет. Это – одно из старейших учебных заведений в портовом городе. Здесь обучаются 250 ребят по трем основным программам – информационные системы, сварочное производство, организация перевозок и управление на транспорте.
- Мы обратились в порт «Терминал Астафьева» с просьбой помочь с финансированием, так как больше обращаться нам попросту не к кому. Они не остались в стороне и выделили нам 2,5 млн. Мы заблаговременно сделали проект, обследовали здание и составили смету. Осталось фактически начать работы. Мы очень рады и благодарны порту, что помогли нам, - добавил Александр Юрьевич.
«Терминал Астафьева» профинансирует полную замену пожарной системы. В учебном заведении будут установлены новые пожарные и звуковые извещатели, проводка между датчиками, а также появится связь с пультом пожарной охраны, с помощью которого охрана сможет напрямую получить сигнал о пожаре.
- Находка – портовый город и филиал МГУ имеет для города огромное значение. У нас на предприятии работают выпускники училища, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что училище с нашей помощью будет еще долги годы выпускать профессионалов, а мы – принимать выпускников на работу, – отметил директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.
По плану руководства находкинского МГУ, работы должны начаться на следующей неделе.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия
- Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке
- 14 июля приморцы отпраздновали один из самых ярких и любимых праздников - День Рыбака!
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать про свои финансы
- Уберечь детей
- Скандал с горячими приморскими девушками достиг международного масштаба
- Приморье помогает пострадавшим от паводка в Иркутской области
- На "Авторадио" завершилась масштабная акция "Море подарков"!
- Во Владивостоке обучают общаться с незрячими горожанами
- Во Владивостоке открывается Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1"
Новости раздела
- Во Владивосток впервые прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
- Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия
- Во Владивостоке готовится к Дню Военно-Морского флота России
- Больше половины жителей Приморья мечтают покинуть край
- Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
- Не попасть на удочку мошенников
- Не попасть на удочку мошенников
- Поддержать неравнодушных
- Нырнуть и восторгаться
- 12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- БАМ: подарки к празднику
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн
- Реновация наступает на Владивосток
Loading...