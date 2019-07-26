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Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия

26 Июля 2019, 11:00 | Приморье
 
Участие «Терминала Астафьева» поможет пройти обязательную аккредитацию
 
Пожарная сигнализация, которая была установлена в находкинском филиале МГУ 10 лет назад, по новым стандартам сильно устарела, поэтому учебное заведение оказалось под угрозой отказа в получении аккредитации.
 
Для того чтобы пройти аккредитацию и начать новый учебный год колледжу нужно полностью поменять пожарную сигнализацию. Стоимость работ – 2,5 млн рублей. Сроки сжатые – учебный год начнется через месяц с небольшим.
 
- Сейчас по обновленным нормативам проводка должна выдерживать определенное время под воздействием огня, раньше таких требований не было, поэтому естественно она и стоит дороже. Суммы высокие, нашего бюджета не хватает, - рассказывает директор филиала Александр Запорожский.
 
Находкинскому филиалу МГУ в этом году исполняется 70 лет. Это – одно из старейших учебных заведений в портовом городе. Здесь обучаются 250 ребят по трем основным программам – информационные системы, сварочное производство, организация перевозок и управление на транспорте.
 
- Мы обратились в порт «Терминал Астафьева» с просьбой помочь с финансированием, так как больше обращаться нам попросту не к кому. Они не остались в стороне и выделили нам 2,5 млн. Мы заблаговременно сделали проект, обследовали здание и составили смету. Осталось фактически начать работы. Мы очень рады и благодарны порту, что помогли нам, - добавил Александр Юрьевич.
 
«Терминал Астафьева» профинансирует полную замену пожарной системы. В учебном заведении будут установлены новые пожарные и звуковые извещатели, проводка между датчиками, а также появится связь с пультом пожарной охраны, с помощью которого охрана сможет напрямую получить сигнал о пожаре.
 
- Находка – портовый город и филиал МГУ имеет для города огромное значение. У нас на предприятии работают выпускники училища, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что училище с нашей помощью будет еще долги годы выпускать профессионалов, а мы – принимать выпускников на работу, – отметил директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.
 
По плану руководства находкинского МГУ, работы должны начаться на следующей неделе.
 
 
 
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