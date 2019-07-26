Во Владивосток впервые прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

25 июля в главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений с дружественным визитом прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг». Корабль, который совершил переход в столицу Приморья из военно-морской базы Камрань, примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Торжественная церемония встречи корабля Военно-Морских Сил Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Александр Шварц поприветствовал командира похода старшего капитана 1 ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата «Куанг Чунг» капитана 2 ранга Хонга Аня. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль, сообщил газете "Золотой Рог" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны двух стран, на флагштоке подняли Государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам.





















Среди встречающих также были представители Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, руководители общества российско-вьетнамской дружбы, представители вьетнамской диаспоры, граждане Вьетнама, которые проходят обучение в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского.

В период стоянки корабля у причала моряки Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланированы товарищеские спортивные состязания, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города.

Постановка фрегата «Куанг Чунг» в парадную линию запланирована на 27 июля. Визит вьетнамского корабля во Владивосток завершится 29 июля.