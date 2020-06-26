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В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока

26 Июня 2020, 15:42 | Приморье
Свыше 90% китайских и двух третьих российских респондентов выразили свою поддержку Китаю
 
Владивосток попал в список городов, где Китайско-российским комитетом дружбы в мае этого года был проведен соцопрос "Общественное мнение о Китае и России-2020", сообщает ИА «Синьхуа»
 
Помимо Владивостока онлайн опрашивали жителей Хабаровска, Иркутска, Читы, Благовещенска, Новосибирска, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Со стороны Китая в этом опросе участвовали жители Пекина, Гуанчжоу и Харбина. В общей сложности анкету заполнили 3061 человек, по половине из этого числа пришлось на каждую из двух стран. 
 
«Итоги соцопроса показывают, что остается прочной народно-социальная основа для поддерживания устойчивого высокого уровня развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», отмечает издание. 
 
При этом подчеркивается, что «коэффициент неотрицательных оценок китайских респондентов в отношении России достиг 93,1 проц., в то время как российских респондентов в отношении Китая - 82,6 проц».
 
Полный список вопросов издание не приводит, ограничившись только данными по двум вопросам. Один из них касается довольно чувствительного для Китая вопроса, связанного с некоторыми обвинениями со стороны США: 
 
«Что касается вопроса возведения напраслины Соединенными Штатами и другими странами Запада на противоэпидемическую деятельность в Китае, то свыше 90 проц. китайских и двух третьих российских респондентов выразили свою поддержку Китаю».
 
Второй вопрос, в общем-то, тоже об этом же, только обращен он скорее к России и восприятию в нашей стране пандемии и ее последствий:
«Большинство респондентов считают, что пандемия COVID-19 не сможет оказать негативное влияние на китайско-российские отношения. В этом плане относительно больший оптимизм выразили китайцы: 91,9 проц. китайских респондентов полагают, что негативного влияния не будет, в их числе 75,6 проц. считают, что пандемия, наоборот, окажет позитивное влияние на отношения двух стран. В то время как среди российских респондентов сходные взгляды выразили 53,3 проц. и 45,1 проц. соответственно».
 

 

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Теги: АТР  общественное мнение  китай 



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