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COVID-19: Вирус унес жизнь еще двоих приморцев

26 Мая 2020, 16:44 | Приморье

Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло цифры 17 человек. За минувшие сутки еще два жителя края, несмотря на усилия врачей, не смогли справиться с болезнью.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная инфекция стала причиной смерти двух человек – женщины 65 лет и мужчины 68 лет. 

«Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов», – сообщили в оперштабе.

Уточняется, что оба скончавшихся имели серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также страдали сахарным диабетом.

Напомним, по состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. За минувшие сутки отмечено 40 новых случаев заражения. Вместе с тем количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: covid-19  пандемия 



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