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В администрации Владивостока приостановлен личный прием граждан

26 Марта 2020, 10:42 | Приморье
Ограничения будут действовать по 10 апреля. Такие меры приняты в целях нераспространения коронавирусной инфекции.
 
В администрации Владивостока приостановлен личный прием граждан должностными лицами. 
 
Это решение принято в соответствии с разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, опубликованных на сайте Минтруда 17 марта 2020 года.
 
Вместе с тем работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций в мэрии продолжается.
 
Гражданам и организациям рекомендуется:
 
- подавать документы только через электронную интернет-приемную на сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru,
 
- по почте России или через ящик для приема письменных обращений на здании по адресу: Океанский проспект, 15/3.
 
Напомним, во Владивостоке в целях нераспространения коронавирусной инфекции на дистанционный режим работы перешли многие вузы, с 1 апреля – сразу после каникул – школьники также будут учиться дистанционно. В городе максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий, приостановлена работа театров, галерей, других учреждений.
 
Также во Владивостоке вводится дополнительная дезинфекция общественных мест, в том числе транспорта, создаются группы розыска для быстрого определения лиц, которые могли контактировать с зараженным , принимаются другие меры, направленные на профилактику распространения коронавируса в Приморье.
 

 

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Теги: владивосток  коронавирус  мэрия 



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