Ограничения будут действовать по 10 апреля. Такие меры приняты в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

В администрации Владивостока приостановлен личный прием граждан должностными лицами.

Это решение принято в соответствии с разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, опубликованных на сайте Минтруда 17 марта 2020 года.

Вместе с тем работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций в мэрии продолжается.

Гражданам и организациям рекомендуется:

- подавать документы только через электронную интернет-приемную на сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru,

- по почте России или через ящик для приема письменных обращений на здании по адресу: Океанский проспект, 15/3.

Напомним, во Владивостоке в целях нераспространения коронавирусной инфекции на дистанционный режим работы перешли многие вузы, с 1 апреля – сразу после каникул – школьники также будут учиться дистанционно. В городе максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий, приостановлена работа театров, галерей, других учреждений.

Также во Владивостоке вводится дополнительная дезинфекция общественных мест, в том числе транспорта, создаются группы розыска для быстрого определения лиц, которые могли контактировать с зараженным , принимаются другие меры, направленные на профилактику распространения коронавируса в Приморье.