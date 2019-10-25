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Во Владивостоке ожидается сильный дождь
25 Октября 2019, 16:39 | Приморье
По прогнозам Примгидромета, количество осадков - 15-35 мм за 12 часов и менее
Сегодня вечером, 25 октября, и в ночь на 26 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный.
Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения в связи с приближающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по т. 2222-333.
По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы администрации Владивостока
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