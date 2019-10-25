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В Приморье обсудили деятельность общественных организаций в местах лишения свободы
Площадка Главного управления ФСИН России по Приморскому краю в очередной раза стала базой конструктивного диалога с представителями гражданского общества
В формате круглого стола представители ГУФСИН России по Приморскому краю, Совета общественных наблюдательных комиссий, Общественного совета при ГУФСИН и общественности Приморского края обсудили знаковые достижения, проблемы и перспективы дальнейшего взаимодействия по ресоциализации осужденных, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Помощник члена Общественной палаты России Марии Каннабих–председатель Приморского отделения Общероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" Владимир Найдин рассказал об успешном завершении президентского гранта по проекту «Социальная и правовая адаптация заключенных к интеграции в общество на стадии освобождения от отбывания наказания», в рамках которого в десяти исправительных учреждениях края с охватом до двух тысяч осужденных были проведены обучающие семинары по подготовке к освобождению совместно с представителями центров занятости населения и социальной защиты, изданы и распространены тематические видеоролики и брошюры. До этого в ИК-20 был реализован социальный проект«Ресоциализация осужденных через получение профессии", по итогам которого был снят фильм «Луч надежды», занявший третье место во Всероссийском конкурсе среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» в этом году.
Владимир Найдин также довел информацию по теме «Частная жизнь в местах лишения свободы: гарантии и ограничения» и о положительном опыте коллег, внедряемом в других территориальных органах УИС.
Заместитель председателя Общественного совета при ГУФСИН Элеонора Трубникова рассказала, что общественными организациями продолжается работа по получению президентских грантов для решения вопросов ресоциализации осужденных. В настоящее время готовится реализация проекта «Сладкая жизнь» для осужденных женщин в ИК-10, направленного на организацию программы профессионального обучения по профессии «кондитер».
В ходе обсуждения поднимались также и проблемные вопросы, отмечая при этом, что взаимодействие носит конструктивный характер и спорные вопросы решаются в рабочем порядке.
В завершение участники круглого стола пришли к общему мнению о необходимости дальнейшего внедрения в практику проведения совместных семинаров, в том числе по обучению новых членов общественных организаций, для достижения общей цели - соблюдения прав и законных интересов лиц в местах лишения свободы и их ресоциализации после освобождения.
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