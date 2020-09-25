"Меридиан дружбы", "Краски осени", День тигра: куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Насыщенная культурная программа ожидает владивостокцев в выходные дни. 26 и 27 сентября в городе пройдет фестиваль «Меридиан дружбы», празднование Дня тигра и другие мероприятия.

26 сентября

В субботу на набережной Спортивной гавани Владивостока откроется новый арт-объект – «Беговой нулевой километр». Мероприятие начнется в 9:00 с «Зарядки чемпионов». В 9:30 запланировано торжественное открытие арт-объекта, после чего все желающие смогут отправиться на пробежку по «Тропе здоровья».

В 10:00 в Жариковском сквере стартует фестиваль «Краски осени». Здесь откроется площадка «Город мастеров», на которой будут представлена выставка изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классы от команды «Живи ярче». Перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока. С 11:00 начнет работать игротека «Достопримечательности Владивостока», а всех желающих научат наносить аквагрим. В 13:00 состоится торжественное вручение знаков «Золотая лира». По традиции ими будут отмечены выпускники-отличники детских музыкальных и художественных школ, а также школ искусств Владивостока. В 14:30 начнется поэтически-танцевальный концерт «Всемирный день моря» от творческого объединения «Литератор». Дополнит праздничную атмосферу выставка работ художников творческого проекта «Порт-Арт».

В 11:00 в сквере Суханова начнется фестиваль здоровья Green Market Place. На площадке фестиваля будет работать эко-ярмарка, мастер-классы, фуд-корт. В рамках мероприятия также пройдет благотворительная выставка-раздача котят.

Также в субботу продолжится серия мероприятий третьего фестиваля «Литература Тихоокеанской России». В 11:30 в Адмиральском сквере библиотекари города представят интересные книжные инсталляции, среди которых будут редкие книги из личного архива Ивана Басаргина. Также этот день гостей ждет творческая встреча с Андреем Геласимовым, презентация книг Раисы Мороз, Владимира Тыцких и Эльвиры Кочетковой, мастер-классы от Джангира Сулейманова и другие мероприятия. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на официальном сайте фестиваля.

В 12:00 на набережной Спортивной гавани стартует фестиваль «Меридиан дружбы». На одной площадке соберутся представители 20 проживающих в регионе национальностей. В амфитеатре планируется большая концертно-развлекательная программа, а на верхней площадке набережной разместятся палатки национальных общественных объединений. Здесь можно будет попробовать разнообразные блюда кухонь народов мира, увидеть поделки мастеров. Также для гостей праздника подготовили разнообразные спортивные состязания и игры народов мира.

В 18:00 в Пушкинском сквере пройдет мероприятие в рамках проекта «На Восток». Здесь состоится «Научный Stand Up» от просветительской организации «Let's Science».

27 сентября

В воскресенье владивостокцев приглашают присоединиться к походу с лигой ходьбы «Женьшень». Прогулка будет организована по грунтовым дорогам и тропам вдоль побережья бухты Новик. Сбор участников – у остановки «Мини-ТЭЦ «Центральная» в 9:00. Уточнить информацию можно по телефону 8-904-628-45-50.

Также в этот день во Владивостоке отпразднуют День тигра. В 12:00 на Спортивной набережной откроется выставка фотографий амурского тигра. В 13:00 пройдет награждение победителей конкурсов чтецов «Береги природу», рисунков «Хозяин Уссурийской тайги», «Экомода», фотоконкурса «Покажи тигра». На празднике будет организован мастер-класс по росписи холщовых сумок акриловыми красками, тематические фотозоны, будет работать «Тигриная почта». Также посетители праздника смогут принять участие в съемках ролика в специальном павильоне.

В 14:00 начнется интеллектуальная игра «Квиз, плиз!», а в 17:00 в амфитеатре набережной состоится кубок приморского КВН среди студенческих команд Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.