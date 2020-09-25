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В Приморье 37 классов в 29 школах перевели на дистанционное обучение
В детских коллективах зарегистрировали случаи заражения коронавирусом. Образовательные учреждения располагаются во Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве и Шкотовском районе. Как сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова на брифинге в пятницу, 25 сентября, соблюдение санитарных правил в образовательных учреждениях позволяет избежать закрытия школ полностью и массового заболевания детей.
Выполнение обязательных требований санитарных норм обеспечивает создание благоприятной учебно-воспитательной среды. В целях минимизации контактов между учащимися разных классов все школы края выполняют следующие предписания: изоляция школьников по классам, запрет на массовые мероприятия между классами и школами, занятия в помещениях общего назначения и посещение столовых только по графику, обязательный ежедневный мониторинг здоровья на входе в здание для учеников и педагогов, проведение регулярной профилактической дезинфекции помещений.
«При соблюдении принципа групповой изоляции в случае выявления инфекционного заболевания на карантин уходит только один класс, а не вся школа. Сейчас следует сдержать смешение детских коллективов, чтобы избежать массового распространения вируса среди ребят. Именно поэтому пока мы не возобновляем деятельность дополнительного образования в Приморье», – подчеркнула Светлана Морозова.
В ведомстве подчеркивают, своевременная вакцинация снижает риск заболевания вирусными сезонными заболеваниями. Прививку следует делать до начала эпидемиологического сезона.
В случае выявления инфекционного заболевания у школьника врачи рекомендуют родителям следующий алгоритм действий. При первых признаках недомогания, к которым относят повышение температуры, кашель и насморк, родителям следует не отправлять детей в школу и обратиться к врачу. Кроме того, нужно проинформировать классного руководителя о случившемся.
После лабораторного подтверждения наличия коронавирусной инфекции у ребенка, родители должны сообщить об этом в учебное заведение. По предписанию Управления Роспотребнадзора Приморского края, со следующего дня школьники класса будут направлены на изоляцию под медицинским наблюдением на срок 14 дней.
«Если у “контактных” людей по истечение 14 дней тест будет отрицательным, заболевание не проявится, дети могут вернуться в школу», – подчеркнула Светлана Морозова.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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