Хоть к пришельцам на кулички

Внутренние авиаперелеты расширяют географию путешествий в Приморье

Приморский край привлекает не только российских туристов, но и гостей из зарубежья. Море, сопки, тайга имеют неповторимый дальневосточный колорит, не оставляющий никого равнодушным. Однако, территориальная недоступность отдаленных районов региона нередко являлась препятствием для туристических потоков. Госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы включает в себя и планы по повышению транспортной доступности привлекательных мест Приморья.

Не у каждого туриста есть возможность или желание потратить полдня на дорогу пусть даже к уникальному месту показа. Именно поэтому развитие малой авиации в Приморье имеет огромное значение. Если путь с одного конца края до другого можно проделать всего за пару часов, то даже самые удаленные туристические маршруты становятся интересными для путешественников.

О доступных достопримечательностях Приморского края расскажет газета «Золотой Рог».

Крылатое преимущество

Рейсы малой авиации пользуются большой популярностью. В этом году в планы туристического сезона вмешался коронавирус, но, исходя из цифр прошлого года, только авиакомпании «Аврора» и «Дальнереченск-Авиа» перевезли более 20 тысяч пассажиров на внутрикраевых маршрутах.

При этом в рамках программы субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов — более чем доступна населению. За годы развития краевой авиации, по словам экспертов, пассажиропоток на местных авиалиниях увеличился более чем в пять раз. И это не предел.

Помимо «сокращения расстояния», у малой авиации есть еще одно большое неоспоримое преимущество. Воздушное судно осуществляет полет на сравнительно небольшой высоте, 3000 метров. В результате, непродолжительный полет превращается в единый полнометражный фильм о красотах природы. А когда турист попадает в отдаленную живописную точку региона, его охватывает безусловный и всеобъемлющий восторг. Казалось бы, вот только два часа назад ты находился в вихре цивилизации, и вдруг каменные джунгли сменились зелеными, дышащими, настоящими.

Преображение - одно из красивейших мест Приморского края.

Беневские или Еломовские водопады, расположенные в Лазовском районе недалеко от села Беневского, - точка притяжения многих туристов. Люди стремятся увидеть стремительный горный поток, который прорывается через глухое ущелье и срывается со скальных уступов, создавая цепочку водопадов. Первый получил название «Звезда Приморья», его высота составляет 18-24 метра.

Также, туристы могут прогуляться по живописной тропе Уссурийской тайги, где можно полюбоваться и сфотографировать уникальные реликтовые растения Приморья.

Чтобы насладиться красотой водопадов, бескрайних, покрытых голубой галькой пляжей и чистейшей голубой водой, на автомобиле от Владивостока придется проехать 6 часов, тогда как самолет долетает до места назначения всего за 40 минут

Природа Кавалеровского района удивительна.

Однако поездка автобусом в Кавалерово из столицы ДФО займет 10 утомительных часов, в то время как комфортный полет на самолете - всего 1 час 10 минут.

Доступные достопримечательности

Новые авиамаршруты стимулируют развитие уникальных, ранее недоступных туристических маршрутов, привлекающих не только российских граждан, но и иностранных туристов.

В частности, малая авиация способствует «туристическому освоению» северных районов Приморского края. Корейцы часто предпочитают побродить по древним поселениям предков, которые были расположены на территории современных в Хасанском районе и Уссурийском городском округе.

Кроме того, корейские туристы активно интересуются богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Чтобы с ними ознакомиться лично, некоторые иностранцы не возражают против жестких условий и готовы остаться с ночевкой в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре.

Еще одной доступной, благодаря внутренним авиарейсам, достопримечательностью севера Приморья является водопад «Черный Шаман». Это чудо природы располагается в 40 километрах от одноименного села, в верховье реки Амгу, среди живописных каньонов. Водопад окружают огромные двухсотметровые скалы, полностью заслоняющие собой солнце, что дает эффект «ледяного покрова» даже жарким летом.

Водяные потоки приморского исполина ниспадают с 33-метровой высоты по двум ступенями, завораживая звуком ниспадающей воды. Забраться на самый верх водопада под силу только настоящим смельчакам. Но там, на «второй ступени» гиганта их ждет достойная награда в виде незабываемой панорамы, открывающейся с вершины.

В нескольких километрах от Амгу находится термальный источник «Теплый ключ», который входит в Амгинскую группу азотных термальных вод. Он знаменит своей целебной водой, которая содержат компоненты кремнистых соединений. Неудивительно, что данный источник очень популярен как у жителей Приморского края, так и далеко за его пределами. Температура воды в источнике постоянно держится в районе +36-37 градусов, поэтому купаться здесь можно круглый год.

В гости к пришельцам

Настоящая знаменитость Приморья - сопка Высота 611, расположенная вблизи Дальнегорска. Добраться до города из Владивостока также позволяют внутренние авиарейсы.

Случай, произошедший на вершине сопки в январе 1986 года, до сих пор вызывает споры среди ученых и повышенный интерес у путешественников. 34 года назад здесь потерпел крушение неопознанный шарообразный объект. Его падение вызвало широчайший резонанс среди уфологов и ученых всего мира. Под руководством известного приморского уфолога Валерия ДВУЖИЛЬНОГО полевая экспедиция исследовательского комитета по аномальным воздушным явлениям при АН СССР обнаружила на месте крушения площадку со следами высокотемпературного воздействия. Дальнейшее исследование найденных фрагментов объекта привело многих ученых к выводу об их неземном происхождении. Интерес к сопке мотивировал сотрудников Музейно-выставочного центра разработать туда туристический маршрут.

Рядом с местом крушения неопознанного объекта Валерию Двужильному, ныне, увы, покойному, который большую часть жизни посвятил изучению происшествия на Высоте 611, установили мемориальную плиту.

С высшей точки сопки открывается потрясающий вид на Дальнегорск, на единственный в мире датолитовый карьер, разрабатываемый одним из градообразующих предприятий ЗАО «ГХК «Бор», на живописные хребты Сихотэ-Алиня.

Растущая популярность экотуризма стимулирует разработку новых увлекательных туристических маршрутов.

Так, благодаря рейсу до Тернея, одна из особо охраняемых природных территорий Приморья стала доступна для туристов. Речь идет о красивейшем Сихотэ-Алинском заповеднике, куда с каждым годом устремляются потоки туристов, желающих его увидеть.

Поэтому на территории заповедника уделяется особое внимание развитию инфраструктуры познавательного туризма, благоустройству уже существующих маршрутов и разработке новых.

На сегодняшний день в качестве объектов познавательного туризма заповедник представляет пять экологических маршрутов: «Озеро Благодатное», «Мыс Северный», «Бухта Голубичная», «Урочище ключ Кабаний», «Тропа Арсеньева» общей протяженностью более 100 км. В большинстве своем это удобные и эстетично оборудованные маршруты: на влажных участках установлены деревянные настилы, через ручьи перекинуты мостики, травмоопасные подъемы и спуски оборудованы бревенчатыми лестницами, оформлены входные группы, установлены наблюдательные вышки и смотровые площадки.

Эксперты уверены: несмотря на то, что длительные поездки у иностранных туристов пока еще не пользуются ажиотажным спросом, развивать такие продукты необходимо. Благодаря реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, туристические потоки региона постоянно растут. И турфирмы должны все больше уделять внимания формированию новых маршрутов с использованием малой авиации, ведь туристы получают колоссальное удовольствие от посещения наиболее отдаленных уголков края.

НАПОМИНАЕМ

До приморских «северов» можно добраться на вертолете

В Приморье возобновился внутрикраевой рейс по маршруту Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Амгу – Терней. Полеты осуществляются на вертолете Ми-8. Авиамаршрут будет работать с 22 июля по 30 сентября.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, пассажирские перевозки на данном направлении будут осуществляться по субботам вертолетом ООО «Дальнереченск Авиа».

«Вопрос организации на летний период дополнительного рейса вертолетом Ми-8 между населенными пунктами Тернейского района специалисты проработали по поручению Губернатора Олега Кожемяко», – уточнили в ведомстве. В министерстве отметили, что этот маршрут станет 15-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.

На фото: Возрожденные в крае внутренние авиаперевозки делают далекие достопримечательности ближе.

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ.