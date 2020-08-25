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К 1 сентября в Приморье будут работать все МФЦ кроме одного
Еще два многофункциональных центра, ранее закрытых для посещения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Приморье, возобновляют свою работу с 1 сентября. Вновь откроются МФЦ в Уссурийске (улица Пушкина, 4) и Находке (улица Школьная, 18). При этом специалисты обращают внимание на то, что часть офисов еще некоторое время будут работать исключительно по предварительной записи, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации представителей МФЦ Приморского края, в настоящее время прием в том или ином формате ведут практически во всех центрах и офисах «Мои документы», за исключением трех участков в Уссурийске, Находке и Владивостоке. Два из них возобновят работу с началом осени.
«С 1 сентября в Находке пункт МФЦ на Школьной, 18, будет принимать граждан по предварительной записи. А офис в Уссурийске по улице Пушкина, 4 начнет работать сразу без ограничений для всех посетителей. Единственным закрытым для заявителей МФЦ останется центр “Мои документы”, расположенный во Владивостоке на улице Борисенко, 102. Дата его открытия пока не определена», – рассказал директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.
При этом представители МФЦ напоминают, что в очной форме гражданам оказывается лишь часть услуг, а некоторые из офисов «Мои документы» работают только по предварительной записи. Уточнить, в какие центры нужно записываться, а в какие – нет, можно на сайте МФЦ Приморского края. Там же доступен полный перечень услуг, оказываемых при очном посещении.
«Постепенно будем переводить на режим свободного посещения все центры и офисы “Мои документы” в регионе – для этого мы проводим комплекс мероприятий, направленных на соблюдение эпидемиологических правил в МФЦ. Если удобный для посещения офис или центр все еще принимает в ограниченном режиме, записаться можно по телефону 8(423) 222-1111, либо, что еще проще, получить услугу в электронном виде на портале Госуслуг. Рекомендую звонить в колл-центр МФЦ либо на выходных, либо во второй половине дня – в это время нагрузка на операторов меньше, и дозвониться проще. Также напомню, что все центры “Мои документы”, расположенные в Артеме и Владивостоке, за исключением центра на Борисенко, 102, каждое воскресенье с 14.00 до 19.00 осуществляют выдачу документов без предварительной записи», – обозначил Сергей Александров.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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