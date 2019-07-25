www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 70.32 р. 10 CNY: 91.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке готовится к Дню Военно-Морского флота России

25 Июля 2019, 18:20 | Приморье

В воскресенье, 28 июля, во Владивостоке отметят День Военно-Морского Флота Российской Федерации. Начнутся торжественные мероприятия с традиционного военно-морского парада кораблей и судов флота.

В морском параде и празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостоке.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, после военно-морского парада в 14:00 на набережной Спортивной гавани начнется праздничный концерт. Перед жителями и гостями приморской столицы выступят творческие коллективы Приморского края и города Цицикар (КНР).

Затем состоится концерт военного оркестра штаба ТОФ. Его начало запланировано на 17:00. Завершится концертная программа выступлением Ансамбля песни и пляски ТОФ.

Принять участие в городских мероприятиях приглашаются все желающие.

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: праздник  День Военно-морского флота 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]