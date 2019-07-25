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Во Владивостоке готовится к Дню Военно-Морского флота России
В воскресенье, 28 июля, во Владивостоке отметят День Военно-Морского Флота Российской Федерации. Начнутся торжественные мероприятия с традиционного военно-морского парада кораблей и судов флота.
В морском параде и празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостоке.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, после военно-морского парада в 14:00 на набережной Спортивной гавани начнется праздничный концерт. Перед жителями и гостями приморской столицы выступят творческие коллективы Приморского края и города Цицикар (КНР).
Затем состоится концерт военного оркестра штаба ТОФ. Его начало запланировано на 17:00. Завершится концертная программа выступлением Ансамбля песни и пляски ТОФ.
Принять участие в городских мероприятиях приглашаются все желающие.
Фото из архива
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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