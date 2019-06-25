Приморские чудеса

Газета «Золотой Рог» составила ТОП-5 популярных июньских маршрутов

Как отмечают туристы со стажем, путешествие по Приморью можно сравнить с кухней. Есть городские развлечения – «фаст-фуд», доступный каждому, есть экологический туризм – «национальная кухня», требующая особого отношения, родная для одних, специфическая для других, и уж совсем непонятная для третьих, есть и «адаптированная кухня», сочетающая в себе уникальные пейзажи и большую доступность.

Газета «Золотой Рог» предлагает читателям познакомиться с самыми популярными июньскими позициями туристического «меню» Приморья.

Мифы и легенды острова Петрова

Остров Петрова является настоящей жемчужиной Лазовского заповедника. Прославился этот отдаленный уголок из-за тисовой рощи. Тис – уникальное тысячелетнее растение, доставшееся в наследство Приморью от Бохайского царства. Популярность экскурсии на остров Петрова огромна, а посещение этой части заповедника ограничено, поэтому места в туристических компаниях стоит бронировать заранее.

За свою историю заповедный остров оброс таинственными легендами. Одна из них гласит, что остров может испортить снимки фотографу, если не хочет, чтобы его снимали. Красивый миф со временем развенчала цифровая фотография, но остров по-прежнему хранит много тайн. Например, бывалые туристы утверждают, что здесь существует целебный источник, испив из которого, можно излечиться от алкоголизма. Есть на острове и особый тис, в дупло которого можно прошептать свое сокровенное желание, и оно сбудется. Главное, чтобы желание было выполнимым.

Гостеприимная Сестра

Каждому туристу, оказавшемуся в городе Находка, рекомендуют к посещению гору Сестра, высота которой составляет 318 метров. Находится вершина недалеко от города в устье реки Партизанская. Подъем занимает порядка 40-50 минут в неспешном ритме. Преодолеть маршрут можно как неподготовленному путешественнику, так и подросткам или детям в сопровождении взрослых. На вершине есть площадка для отдыха и любования окружающим ландшафтом.

Многие путешественники уверены, что подъем может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд: рекомендуется спортивная одежда и обувь с толстой подошвой, а также запас воды. Впрочем, все тяготы пути оправдывает изумительный вид, который открывается на залив. А мотивирующие веселые таблички на вершине не дадут пасть духом любителям красивых мест.

Каскады Кравцовских водопадов

Кравцовские водопады расположены недалеко от села Кравцовка, и уже не первый год становятся местом настоящего паломничества туристов Приморья. Кравцовские водопады завораживают красотой стихии низвергаемой воды, поэтому любоваться бурлящими каскадами приезжают не только россияне, но и иностранные туристы.

Каскад Кравцовских водопадов - это совокупность пяти порогов на одной из многочисленных горных речек Хасанского района. Каждый из водопадов имеет свое название. Первый водопад, высотой около шести метров, называется Сказка, выше по течению расположено еще четыре водопада: Каменная Чаша, Дикая Пасть, Ступенчатый и Хрустальный. Названия водопадов варьируются, но почти всегда их имена окутаны волшебством и связываются с мистическими легендами.





Пирамидки мыса Вятлина

Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, все большее количество людей желает познакомиться с Владивостоком и его окрестностями. И чаще всего внимание путешественников приковывает остров Русский с его живописными уголками. Одно из таких мест – мыс Вятлина, который притягивает туристов даже в прохладные июньские дни.

Чарующая красота мыса Вятлина является доступной как для автомобилистов, так и для пеших путешественников. Мыс сложен из высоких обрывистых скал с наклонными пластами горных пород. С западной стороны эти пласты темного цвета, с восточной – желтые, а в некоторых бухтах эти палитры смешиваются, рождая пляжи с плоскими камнями. Поэтому одно из популярных занятий на мысе – строительство пирамидок из природных плоских камней. Строительство каменных башенок требует определенного мастерства и выдержки, чтобы конструкция держалась под порывами ветра.





«Изумрудная долина» открывает двери в прошлое

Еще несколько лет назад на месте русского парка «Изумрудная долина» было чистое поле, а сегодня расположены одни из самых популярных туристических объектов Приморского края. Среди них - круглогодичная резиденция Изумрудного Деда Мороза, уникальный исторический комплекс, облагороженная ландшафтная зона. В 2013 году «Изумрудная долина» вошла в список 7 чудес Приморья, а в 2018-м - в топ-10 лучших туристических проектов России по версии аналитического агентства ТурСтат. И это вполне закономерно, ведь «Изумрудная долина» - уникальный объект Дальнего Востока, где под открытым небом представлены разнообразие и красота русской культуры.

Русский парк – ядро туристического автокластера «Изумрудное кольцо», который, обрастая различными проектами, формирует мощный туристический магнит Приморья. В настоящее время парк разделен на несколько зон. В историческом секторе представлены образцы деревянного зодчества русской истории. Внутри построек воссоздан быт народов древней Руси. Здесь же построен средневековый европейский форт, который служит площадкой для проведения фестивалей с участием представителей клубов исторической реконструкции со всего Дальнего Востока.

В ландшафтном секторе парка расположены: Сказочный лес, детская площадка, Озеро лотосов, Рыбное озеро. В парке оборудованы пешеходные тропинки, беседки из дерева, предусмотрены места для пикников. В каждом уголке парка посетителей поджидают удобные скамейки и огромное количество объектов для фотосессии. Ежегодно на территории парка высаживается несколько сотен кедров. Как рассчитывают организаторы, благодаря этой работе через 8-10 лет вся обширная территория «Изумрудной долины» (80 гектаров) станет по-настоящему изумрудной экозоной.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.