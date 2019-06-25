Игра-путешествие объединила 13 музеев Владивостока

Межмузейный маршрут «Сам по следам» стартовал в столице ДФО

Музеи Владивостока разработали эксклюзивный и познавательный маршрут для детей и их родителей «Сам по следам». Первый этап проекта стартовал 12 июня и продлится до 17 июля включительно.

«Сам по следам» – это игра с различными заданиями для детей, главными помощниками которых станут родители. Маршрут 2019 года - о человеке, который задает вопросы, смотрит и наблюдает, ищет и находит, делает открытия, изобретает, экспериментирует, узнает множество историй и создает свои.

Ученые постарались

Межмузейный маршрут стал инициативой научного музея Дальневосточного отделения Российской Академии наук.

«Перед учеными стоит задача убрать барьеры между науками и предметами исследования. Мы хотим вдохновить людей во время похода по музеям с игровыми путеводителями на проведение собственных исследований. Второй, «полевой» этап, запланирован с 10 июля по 1 сентября. Мы понимаем, что музейное пространство города огромное, поэтому в этом году, проанализировав трехлетний опыт, мы предложили музею Арсеньева организовать большой городской межмузейный маршрут, объединяющий 13 музеев», - пояснила координатор образовательных проектов музея Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Лилия КОНДРАШОВА.

Основная сложность при организации межмузейного маршрута заключалась в объединении Владивостокских музеев, так как ранее подобных совместных проектов в городе не было. «В этом году мы постарались объединить природу, историю, архитектуру, в общем, все что нас окружает. Участники маршрута имеют уникальную возможность исследовать окружающий мир, больше узнать об истории Приморского края и собрать коллекцию природных сокровищ», - говорит руководитель отдела музейно-образовательных программ Приморского музея имени В.К. Арсеньева Александра ОСИПОВА.

Точки посещения

В этом году музеи Владивостока объединились в три маршрута, сложность которых зависит от возраста участников: 5-7 лет, 7-10 лет и 10-12 лет. Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, найти информацию об исследователях Дальнего Востока, разгадать тайны, решить математические задачи и многое другое.

Маршрут для детей 5-7 лет проходит через Дом чиновника Суханова (ул. Суханова, 9), Зоологический музей ДВФУ (пр. Океанский, 37), игровую площадку «Вилла «Курица» (ул. Нейбута, 88) и Приморский океанариум на острове Русский.

В ходе путешествия маленькие исследователи и их родители научаться превращать в музей обычную квартиру и собирать коллекции морских сокровищ. Ребятам раскроют секреты названий животных и растений и расскажут как откопать своего динозавра.

Генеральный директор игровой площадки «Вилла «Курица» Светлана ЛАЛЕТИНА рассказала: «Как принимающая сторона, мы участвуем в проекте уже второй год подряд. В прошлом году наша программа была рассчитана на ребят 6-10 лет. В этом году мы приглашаем в гости самых маленьких детей - 5-7лет. «Вилла «Курица» - единственная не музейная площадка во всем нашем дружном коллективе, мы что-то вроде детского развлекательного центра. В рамках межмузейного маршрута на нашей базе работает круг любителей динозавров. К сожалению, во Владивостоке ни в одном из музеев нет личной палеонтологической экспозиции. Тем не менее, огромный интерес у детей к палеонтологии начинает проявляться с 4-х летнего возраста. Прошлый год показал что интерес к динозаврам был просто огромным, поэтому в этом году мы решили вновь принять участие в проекте. Уже сегодня в нашем детском центре можно увидеть находки участников клуба, сделанные этим летом. Только представьте, 5-6 летние дети нашли окаменелости динозавров возрастом в миллионы лет на острове Русском и в бухте Стеклянная! Видя такие находки, многие маленькие исследователи тоже начинают собирать собственные коллекции, полностью погружаясь в этот захватывающий процесс. Мы, в свою очередь, проводим обучение, как из того, что «собрали под ногами», сделать коллекцию для домашнего музея. Отмечу, что перед тем как отправиться в путешествие, необходимо пройти простую регисрацию на сайте – naukamoredeti.ru».

Маршрут для детей 7-10 лет включает посещение главного корпуса Приморского музея имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20), музея Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского (ул. Пальчевского, 17), Приморской государственной картиной галереи (ул. Алеутская, 12) и Ботанического сада-института (ул. Маковского, 142).

«Маршрут называется «В гостях у картины». Ребят знакомят с постоянной экспозицией - «русское искусство 16-20 веков». Пройдя по следам исследователей Приморья, маленькие участники совершат путешествие в прошлое и будущее, опустятся на морское дно, научатся разгадывать символы, прикоснутся к миру искусства и откроют самих себя. В рамках маршрута дети знакомятся не только с портретами, пейзажами, натюрмортом и прочими направлениями в искусстве, но и выполняют творческие задания — например, получают возможность порисовать», - говорит младший научный сотрудник научно-просветительного отдела Приморской картинной галереи Екатерина ОЛЕЙНИКОВА.

Маршрут, организованный для детей 10-12 лет, включает в себя пять точек посещения: музей Города (ул. Петра Великого, 6), центр современного искусства «Заря» (пр. 100-летия Владивостока, 155), геолого-минералогический музей ДВФУ (пр. Океанский, 37), музей «Природа моря и её охрана» Дальневосточного морского заповедника (о. Попова, ул. Ольховая, 8), а также Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева,7б).

«В наш маршрут включен музей под открытым небом с уличными объектами с граффити от российских и зарубежных художников, - говорит управляющая Центром современного искусства «Заря» Марина КИРИЛЛОВА. - Это наша постоянная неофициальная экспозиция. Мы рассказываем ребятам об уличном искусстве, знакомим с некоторыми техниками стритАрта, и это отлично вписывается в концепцию межмузейного маршрута. Юные путешественники узнают, что может рассказать дом о характере человека, о чём помнят камни, от чего защищают море, кем и зачем был основан первый музей города, а также научатся отличать уличное искусство от хулиганства».

Начать маршрут можно с любого музея. Для этого необходимо зарегистрироваться и приобрести входные билеты, стоимость которых - от 0 до 250 рублей за семью. Отправляясь в экспедицию, участники получают набор путешественника с путеводителями. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. В финале все семьи получат не только незабываемые впечатления, но и дипломы.

Наука в путешествии

Второй этап проекта под названием «Наука в путешествии. Приморье» пройдет с 10 июля по 1 сентября 2019 года. Это самостоятельные семейные экспедиции по городу и морскому побережью для тех, кто после посещения музеев захочет продолжить приключение. Прохождение этапа сделает традиционный летний отдых более увлекательным и познавательным. Путешественники смогут выполнять несложные игровые задания, участвовать в исследовательском проекте по изучению водорослей и задавать вопросы учёным. Делиться своими открытиями и находками можно будет, публикуя их на личных или маршрутных страницах в социальных сетях с хештегами: #сампоследам #наукавпутешествии #музеивладивостока.

Дизайнер путеводителей Зоологического музея ДВФУ и Дома чиновника Суханова Ольга ЯЩУК подчеркнула, что ее участие в проекте в качестве разработчика -дизайнера путеводителей, стало осуществлением мечты. «Музеи я обожаю с детства. И получив предложение увидеть «музейную жизнь» изнутри, не раздумывая согласилась. В ходе работы для меня стало настоящим открытием, что ребенок в возрасте пяти лет воспринимает иллюстрации совершенно иначе, чем ребенок на год старше. Это проект не «про учебу», а про «ребенка-исследователя». Поэтому эскизы своих путеводителей я разрабатывала совместно с детьми, прислушиваясь к их мнению и опираясь на их подсказки и детскую фантазию», - говорит Ящук.

Ежегодно межмузейные маршруты проходят не менее 300 семей, 180 из которых - постоянные участники проекта. Получить дополнительную информацию можно по телефону Приморского музея имени В.К. Арсеньева: 8 (423) 241-11-73. Письменные обращения и вопросы принимаются по электронной почте: [email protected]

ВАЖНО

Начать маршрут можно с любого музея. Для этого необходимо зарегистрироваться и приобрести входные билеты, стоимость которых - до 250 рублей за семью. Отправляясь в экспедицию, участники получают набор путешественника с путеводителями. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. В финале все семьи получат не только незабываемые впечатления, но и дипломы.

На фото: У координаторов проекта великолепное настроение

Фото Анны МАЦОВСКОЙ