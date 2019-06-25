Сабантуй с ложкой во рту

Одним из элементов межнационального праздника станут кулинарное пиршество и бег с ложкой с яйцом во рту

13 июля ровно в полдень на территории парка Минного городка Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» («Дружба») совместно с Приморской краевой национально-культурной общественной организацией «Центр татаро-башкир» и краевой общественной организацией «Курултай (конгресс) башкир» проводит межнациональный праздник Сабантуй.

Сабантуй – это праздник успешного завершения весенних полевых работ («Праздник плуга») и будущего урожая, праздник плодородия и благополучия.

В программе – торжественное открытие с участием представителей краевой, городской администраций, Думы Владивостока; культурно-массовые мероприятия с участием общественных организаций и объединений всех национальностей; спортивно-развлекательные мероприятия: борьба Курэш, гиревые соревнования, армреслинг, бой мешками, бег в мешках, лазание на вертикальный столб и так далее, детские развлекательные игры.

Вход свободный, победителям соревнований обещаны достойные призы.

Праздник своими силами

«Праздник проводится каждый год. В позапрошлом и прошлом году Сабантуй поддерживали городская и краевая администрации, в нынешнем обходимся своими силами и средствами, при поддержке друзей и знакомых. Особое спасибо председателю Думы Владивостока Андрею БРИКУ, - говорит председатель Владивостокской общественной татаро-башкирской организации «Дуслык» Тахир ИБАШЕВ. - Мы решили провести праздник в Парке Минного городка. Около часа займет торжественная часть, выступления с поздравлениями. Далее – концертная программа до вечера, спортивные состязания, отдельно для детей и взрослых, по 20 видам, в том числе, по скалолазанию, бегу с ведрами, наполненными водой, бегу с ложкой с яйцом во рту, перетягивание каната. Победители получат медали, венки и ленты, призы. Будет работать выставка национальных блюд, в рамках которой люди смогут отведать шурпу и плов. Также мы планируем накормить гречневой кашей с тушенкой не менее 750 человек. Главная задача Сабантуя - в укреплении межнациональных отношений и национального согласия».

Голубое небо над головой, добрая погода, хороший урожай и благополучие в семьях – вот что такое Сабантуй. Для детей это возможность проявить себя в соревнованиях, показать самостоятельность. Для подростков борьба Курэш, поднятие гирь – допризывная подготовка российской армии - большой плюс в воспитании.

Прочная традиция

На Сабантуе рады всем, вне зависимости от национальности, профессии и возраста. Каждый найдет себе что-то по душе – спортивные соревнования, веселые конкурсы, песни, традиционные национальные угощения.

В позапрошлом году, на 25-ом Сабантуе очередь выстроилась возле настоящей юрты - национального жилья татар и башкир, всех тюркских народностей, еще с древних веков. Такое мобильное жилье было очень удобно для передвижения по местности, оно легко собирается и разбирается. На празднике решили показать, как жили тюрки в древности.

Своим творчеством порадовали приморцев гости из Башкирии – Миндигафур ЗАЙМЕТДИНОВ и Гайсин ФАИМ. Они играли на народных инструментах – кубыз и курай, которые очень популярны в республике.

В 2018 году праздник впервые состоялся в ранге Дальневосточного окружного Сабантуя. Поздравить друг друга, посостязаться в национальных играх, отведать блюда традиционной кухни, показать красочные концертные номера приехали представители татаро-башкирских общин из разных городов и населенных пунктов Приморья: Уссурийска. Спасска-Дальнего, Артема, Находки, Покровки, Сергеевки, Пограничного. На стадионе «Строитель» присутствовали гости из Хабаровска, с Сахалина, из Новосибирска и Казани.

Несмотря на национальный характер праздника, он собрал вместе не только представителей татарского и башкирского народов. Русский, украинец, азербайджанец, узбек, дагестанец – каждый чувствовал себя желанным другом, наравне со всеми участвовал в спортивных состязаниях, болел за участников многочисленных конкурсов, подпевал артистам. И в этом еще один важный смысл праздника – в дружбе людей, независимо от национальной принадлежности, места проживания, религиозных воззрений.

Интересные факты

Наиболее раннее упоминание Сабантуя в письменных источниках относится к 1292 году. Однако истоки праздника берут начало в древних обрядах поклонения богу солнца и неба Тенгри. На площади собирался народ, чтобы принести жертву богу Вечного Неба - Тенгри и просить хорошего урожая. С принятием волжскими татарами ислама в 922 году, Сабантуй утрачивает сакральный смысл языческого культа и становится праздником начала сева.

Слово сабан в переводе с татарского имеет несколько значений: плуг, яровые культуры, весенне-полевые работы, а слово туй – праздник. Поэтому «сабантуй» смело можно перевести как праздник успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая, а также - праздник плодородия и благополучия!

По мнению многих специалистов, раньше этот праздник назывался Сабатуй, от слова саба, которое означает «емкость из козьей или бараньей шкуры». Она незаменима при перемещении на лошадях, для хранения кумыса и прочих напитков. Например, некоторые из сибирских татар по сей день называют Сабантуй - Саба-туй.

Сабантуи известны своими состязаниями среди богатырей, наездников, борцов, лучников. Например, соревнования на самого меткого стрельца, борьба на кушаках, бег с коромыслами, бой мешками на бревне и так далее. В общем, на празднике отличная возможность проявить все свои физические качества и таланты.

На огромном древнем евразийском степном пространстве спортивные игры были как локальными, так и всестепными. На них выявлялись лучшие борцы, лучники, наездники и скакуны всей Великой Степи от Тихого океана (Китай), Средней Азии до Черного, Азовского, Каспийского морей и Карпатских гор. В период проведения игр было одно незыблемое правило: на месяц прекращались любого рода конфликты, в том числе, военные.

Есть мнение, что Сабантуй был прототипом греческих Олимпийских игр, и даже не исключается, что общестепные спортивные состязания были привнесены в греческую культуру через киммерийцев (восточноевропейские кочевые племена).

В современном русском языке название «сабантуй» стало нарицательным и часто обозначает любое (не обязательно праздничное) застолье.







Экскурс в историю

В древности обряд празднования Сабантуя состоял из двух частей. Сначала проводили магические церемонии, а потом - состязания, игры и массовые увеселения. Подготовка к Сабантую начиналась за несколько недель до праздника.

Как правило, старейшины деревень, аксакалы, договорившись между собой, определялись с датой и местом проведения праздника. Обычно местом празднования выбирали красивые зелёные луга вблизи рек, озёр и лесов.

Обряд «серэн салу» или «серэн» занимал главное место среди других подготовительных обрядов. Его также называют «селге жыю», т. е. сбор подарков для победителей состязаний и участников народных игр. Юноши, разъезжая по деревне на украшенных конях, выкрикивали: «Арапэ! Арапэ! Арапэ!».

Иногда сбором подарков занимались и пожилые мужчины. Держа в руках деревянный шест (жердь), они ходили по улицам и собирали подарки: вышитые платки, полотенца и отрезы материи и так далее. Вместе с подарками собирали и яйца для Сабантуя.

ТРАДИЦИИ

Ранее, перед Сабантуем приносили в жертву белого коня, белую утку или гуся. Кроме того, выбирался определённый участок поля, и в день Сабантуя проводилась его обрядовая запашка. В борозду клали крупные куриные яйца, которые затем собирали дети с пожеланиями богатого урожая. Вероятно, в древности таков был обряд культового кормления духов земли в надежде, что от этого зёрна в колосьях будут такие же крупные, как яйца. Именно эта часть Сабантуя прежде была основной, наиболее важной, а игры и состязания лишь украшали и подчёркивали важность праздника. Однако все языческие обряды и жертвоприношения со временем забывались, подвергались изменениям, остались только народные игры, состязания и увеселения.

На фото: Каждый год во Владивостоке собираются представители татаро-башкирских общин из разных городов и населенных пунктов Приморья.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ