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На "Авторадио" завершилась масштабная акция "Море подарков"!

25 Июня 2019, 10:59 | Приморье

На протяжении четырёх недель команда «Авторадио» выезжала на дороги, чтобы дарить подарки своим слушателям. Первую неделю традиционно было решено начать во Владивостоке. Загрузили машину подарками, снарядили ведущего — и всё было готово к началу акции. Ежедневно ведущий выбирал район, в котором слушатели могли получить заветные подарки.

Полезные, приятные и вкусные подарки ждали каждого, кто попадал под внимательный взгляд ведущего. Наклейка «Авторадио» на борту автомобиля была залогом успеха, а внимательность и знание города добавляли слушателю шансы получить приз.

В первую неделю команда «Авторадио» раздала 15 подарков, проехала все районы города, от Эгершельда до остановки «Седанка». Каждый день акции складывался по-разному, и всегда в пользу наших слушателей. В один день ведущий мог несколько часов ездить по маршруту и не наткнуться на автомобиль с наклейкой «Авторадио», а на следующий день мог встретить слушателя сразу на выезде из офиса.

«Всю неделю слушала и ждала, когда же вы окажетесь в моем районе, и вот, как только услышала, сразу побежала в машину, чтобы попасться вам на глаза», — делится одна из участниц и счастливая обладательница подарка от «Авторадио».

Каждый победитель получал еще несколько наклеек, чтобы дать возможность своим друзьям и родственникам встретиться с ведущим «Авторадио» и стать одним из счастливчиков в акции «Море подарков».

После бурной недели во Владивостоке ведущий отправился в Находку. Город, в котором акции «Авторадио» любят и ждут с нетерпением. Когда команда первого автомобильного только подъехала к стеле города, некоторые слушатели уже ждали машину ведущего возле офиса. Но правила не меняются, получал приз слушатель, который находился в движении, а не был припаркован и ждал своей очереди. В один день, когда ведущий уже «поймал» одного из слушателей и общался с ним на улице, к ним подъехали еще двое участников, которые так же двигались по маршруту ведущего. Так как акция называется «Море подарков», все получили свою порцию призов и как бонус еще отличного настроения и возможность выйти в прямой эфир популярной радиостанции.

Далее в программе акции был город Уссурийск. Солнечный и гостеприимный. Порадовал активностью слушателей, которые с радостью фотографировались с ведущим, снимали видео, выкладывали в свои социальные сети. Получали подарки и просили выдать как можно больше наклеек на автомобиль, чтобы именно в их окружении все были награждены призами «Авторадио». На неделе, когда проходила акция в Уссурийске, был выходной день в честь празднования Дня России. Законный выходной не помешал команде «Авторадио» выехать на дороги города и с еще большим энтузиазмом дарить подарки его жителям.

Когда акция вернулась во Владивосток, её уже ждали с нетерпением. Ведь была возможность подготовиться. Они заранее приезжали в офис и получали наклейки у менеджеров. Украшали свои машины и ждали начала акции «Море подарков».

В итоге раздали около 100 подарков, проехали больше 2 000 км, передали приветы персонально больше 200, зарядили энергией весь Приморский край!

«Авторадио» — движение только вперёд!

Владивосток — 88.3 FM;

Дальнегорск — 102.4 FM;

Арсеньев — 102.8 FM;

Дальнереченск — 103.9 FM;

Находка — 102.9 FM;

Уссурийск — 100.1 FM;

Лучегорск — 107.3 FM;

Спасск-Дальний — 103.1 FM.

 

 

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Теги: Авторадио  акция 
     



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