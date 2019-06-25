Помним и скорбим

В Приморье прошли мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В прошедшую субботу, 22 июня, во Владивостоке прошли памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Традиционно, память погибших в годы войны в День памяти и скорби почтили шествием со свечами. Колонна, в составе которой были ветераны, студенты, курсанты, школьники, воспитанники «Юнармии», представители общественных организаций и органов власти, прошла по Корабельной набережной до мемориала «Боевая слава ТОФ», где состоялся памятный митинг. Участие в мероприятии вместе с сотнями приморцев принял Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО.

Олег Кожемяко выступил с небольшой речью, отметив, что Победа досталась советскому народу большой ценой.

«78 лет назад тишину воскресного утра разорвал грохот артиллерийских снарядов. На города и поселки обрушились тысячи тонн смертельного груза. Враг вероломно вторгся в нашу страну. Были захвачены десятки областей, миллионы граждан оказались в оккупации. Но волю народа врагу сломить не удалось. На фронте и в тылу не покладая рук трудились миллионы советских граждан. И победа пришла, фашист был низвергнут. Миллионы советских граждан, в том числе 60 тысяч приморцев, пали на полях сражений», – отметил глава региона, поблагодарив ветеранов за большой вклад в Победу.

Во время митинга Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Горсть памяти».

Во всех регионах возьмут землю с мест захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В дальнейшем, с воинскими почестями, ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил РФ в Москве.

Во Владивостоке рано утром «Горсть памяти» взяли с воинского захоронения красноармейца Владимира Захаровича ЦЫБУЛЬСКОГО, погибшего в 1942 году в Воронежской области, останки которого были преданы земле 4 ноября 2016 года на Лесном кладбище, и с братской могилы моряков Тихоокеанского флота, расположенной в Гайдамакском сквере. Кроме того, был взят грунт со дна Японского моря в заливе Петра Великого с мест героической гибели в августе 1941 года подводных лодок «М-49» и «М-63» Тихоокеанского флота. Олег Кожемяко передал землю с захоронений военнослужащим, которые доставят ее в Москву.

Собравшиеся также возложили венки и цветы к Вечному огню. Память о погибших почтили минутой молчания. По окончании памятного мероприятия юнармейцы, курсанты и ветераны отправились по памятным местам города в рамках акции «Дорогами памяти».

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Это стало переломной вехой в истории нашей страны. С первых дней жители Приморья ковали Победу, как и весь советский народ. Приморцы стояли на защите Москвы и Ленинграда, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Более 200 тысяч приморцев ушли на фронт…

Командиров для флота выпускало созданное еще в 1937 году Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Для сухопутных частей - Владивостокское и Шкотовское пехотные училища, для авиаторов - Вознесенская военно-авиационная школа пилотов ВВС. Для участия в боевых действиях на суше Тихоокеанский флот направил почти третью часть своего личного состава.

В битве под Москвой, на Волге, в героической обороне Севастополя, Ленинграда, Заполярья участвовало более 146 тысяч моряков-тихоокеанцев. «Черная смерть» - так называли немецкие солдаты советскую морскую пехоту. К декабрю 1941 года были сформированы 25 морских стрелковых бригад. В состав 12-ти входили амурцы и тихоокеанцы.

Подводные лодки и корабли Тихоокеанского флота воевали на Северном флоте. Огромный вклад в защиту Родины внесли эсминцы «Разумный» и «Разящий», «Баку», лодки Л-15, С-51, С-54, С-55, С-56. С Тихого океана на Черноморский флот были переброшены 10 подводных лодок и 6 катеров с экипажами.

Не менее важные боевые задачи выполнял Тихоокеанский флот и на родном Дальнем Востоке. В годы войны в его задачу входило отражение возможной атаки милитаристской Японии, поэтому моряки находились в постоянной боевой готовности.

Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тысяч боевых наград, 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

На фото: Владивосток. Корабельная набережная. 22 июня…

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