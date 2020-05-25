Школьники Приморья могут получить ценные призы за выращенную капусту

Бесплатную рассаду можно получить в рамках акции «Подарок за урожай» до 30 мая



По словам организаторов, в акции могут принять участие школьники от 6 до 18 лет. На сегодняшний день бесплатную рассаду белокочанной капусты уже получили 40 ребят.



«Всех участников регистрируют. Каждые две недели они будут присылать фото и видеоотчет об успехах на своем огороде. Участники, вырастившие самую большую капусту, получат ценные призы», – отметила глава крестьянско-фермерского хозяйства Татьяна Морозова.



По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, подобные акции популяризируют профессию агрария среди молодежи.



«Акция прививает любовь к труду, у детей появляется ответственность за свое дело», – подчеркнул министр.



Рассаду можно получить в магазине «Фроловские овощи» до 30 мая по адресу: Партизанский район, село Фроловка, улица Партизанская, дом, 41А. Подведение итогов запланировано на 22 августа. Победитель получит телефон, за второе и третье места – планшет и портативную колонку.

Фото предоставлено минсельхозом Приморья

Газета «Золотой Рог», Владивосток.