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Школьники Приморья могут получить ценные призы за выращенную капусту
Бесплатную рассаду можно получить в рамках акции «Подарок за урожай» до 30 мая
По словам организаторов, в акции могут принять участие школьники от 6 до 18 лет. На сегодняшний день бесплатную рассаду белокочанной капусты уже получили 40 ребят.
«Всех участников регистрируют. Каждые две недели они будут присылать фото и видеоотчет об успехах на своем огороде. Участники, вырастившие самую большую капусту, получат ценные призы», – отметила глава крестьянско-фермерского хозяйства Татьяна Морозова.
По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, подобные акции популяризируют профессию агрария среди молодежи.
«Акция прививает любовь к труду, у детей появляется ответственность за свое дело», – подчеркнул министр.
Рассаду можно получить в магазине «Фроловские овощи» до 30 мая по адресу: Партизанский район, село Фроловка, улица Партизанская, дом, 41А. Подведение итогов запланировано на 22 августа. Победитель получит телефон, за второе и третье места – планшет и портативную колонку.
Фото предоставлено минсельхозом Приморья
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