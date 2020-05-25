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Родственников погибших в Великую Отечественную войну солдат разыскивают в Приморье

25 Мая 2020, 13:48 | Приморье

В Приморье разыскивают родственников погибших во время Великой Отечественной войны красноармейцев. В Городищенском районе Волгоградской области обнаружили останки солдат 87 стрелковой дивизии – тактическое соединение было сформировано в 1942 году в Спасске-Дальнем.

Как уточнили в региональном департаменте по делам молодежи, воинские захоронения обнаружил поисковый отряд «Офицеры» Волгоградской региональной общественной организации «Поиск».

«На сегодняшний день установлены личности восьми погибших солдат», – уточнила глава ведомства Елена Томчук.

Всех, кому что-то известно о родных солдат, просят обращаться по телефону: 8 (963) 838-56-68, электронный адрес: [email protected].

Информация о погибших красноармейцах:

Труфанов Василий Сергеевич. 1908 г.р., младший сержант, командир отделения.

Место рождения: Татарская АССР, Банкуньский район, село Зерька (в медальоне – город Казань).

Призван Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район.

Адрес родственников: жена – Труфанова, Уссурийская область, станция Угольная.

Коваль Никифор Иванович, 1902 г.р., красноармеец.

Место рождения: Уссурийская область, Хорольский район, село Хороль.

Призван: Хорольский РВК, Уссурийская область, Хорольский район.

Адрес родственников: жена – Коваль, там же.

Чеплыгин (Чаплыгин) Николай Васильевич, 1913 (1912) г.р., красноармеец.

Место рождения: город Спасск-Дальний, улица Толстого, 139 (в медальоне – Курская область, город Фатеж, деревня 1-ая).

Призван: Спасский РВК, Уссурийская область, Спасский район.

Адрес родственников: жена – Чеплыгина, там же.

Иванов Николай Николаевич, 1919 г.р., красноармеец.

Место рождения: Приморский край, Владивосток.

Призван: Первореченский РВК, Приморский край, Владивосток, Первореченский район.

Адрес родственников: мать – Иванова Анна Максимовна, Владивосток, 19-й километр, 6-ая улица, дом отдыха ТОФ.

Попов Александр Фокеевич, 1905 (1900) г.р., красноармеец.

Место рождения: Тамбовская область, Дегтянский район, с/з № 260.

Призван: Ворошиловский РВК, Уссурийская область, Ворошиловский район.

Адрес родственников: жена – Попова, Уссурийская область.

Жолобов (Жолотов) Иван Яковлевич, 1907, красноармеец.

Место рождения: Сталинградская область, Ленинский район, село Ленинск.

Призван: Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район.

Адрес родственников: жена Жолобова (Жолотова) Елена Никитовна, Уссурийская область, Хасанский район, поселок Краскино.

Филишов (Филетов, Филешов) Иван Мамонтович, 1904 г.р., красноармеец.

Место рождения: Новосибирская область Куйбышевский район, деревня Бергуль.

Призван: Соколовский РВК, Соколовский район, Приморский край.

Адрес родственников: жена Филетова Матрена Петровна, б/х Преображенье, колхоз Красный Оленевод.

Валуйский Степан Григорьевич, 1915 г.р., красноармеец.

Место рождения: Курская область, Большепроцкий район, село Б. Городище (сейчас Белгородская область, Большетроицкий район).

Призван: Ворошиловский РВК, Ворошиловский район, Приморский край.

Адрес родственников: отец Валуйский Григорий, город Ворошилов.

Наталья Шолик, sholik_nm@primorsky.ru

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

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