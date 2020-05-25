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Родственников погибших в Великую Отечественную войну солдат разыскивают в Приморье
В Приморье разыскивают родственников погибших во время Великой Отечественной войны красноармейцев. В Городищенском районе Волгоградской области обнаружили останки солдат 87 стрелковой дивизии – тактическое соединение было сформировано в 1942 году в Спасске-Дальнем.
Как уточнили в региональном департаменте по делам молодежи, воинские захоронения обнаружил поисковый отряд «Офицеры» Волгоградской региональной общественной организации «Поиск».
«На сегодняшний день установлены личности восьми погибших солдат», – уточнила глава ведомства Елена Томчук.
Всех, кому что-то известно о родных солдат, просят обращаться по телефону: 8 (963) 838-56-68, электронный адрес: [email protected].
Информация о погибших красноармейцах:
Труфанов Василий Сергеевич. 1908 г.р., младший сержант, командир отделения.
Место рождения: Татарская АССР, Банкуньский район, село Зерька (в медальоне – город Казань).
Призван Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район.
Адрес родственников: жена – Труфанова, Уссурийская область, станция Угольная.
Коваль Никифор Иванович, 1902 г.р., красноармеец.
Место рождения: Уссурийская область, Хорольский район, село Хороль.
Призван: Хорольский РВК, Уссурийская область, Хорольский район.
Адрес родственников: жена – Коваль, там же.
Чеплыгин (Чаплыгин) Николай Васильевич, 1913 (1912) г.р., красноармеец.
Место рождения: город Спасск-Дальний, улица Толстого, 139 (в медальоне – Курская область, город Фатеж, деревня 1-ая).
Призван: Спасский РВК, Уссурийская область, Спасский район.
Адрес родственников: жена – Чеплыгина, там же.
Иванов Николай Николаевич, 1919 г.р., красноармеец.
Место рождения: Приморский край, Владивосток.
Призван: Первореченский РВК, Приморский край, Владивосток, Первореченский район.
Адрес родственников: мать – Иванова Анна Максимовна, Владивосток, 19-й километр, 6-ая улица, дом отдыха ТОФ.
Попов Александр Фокеевич, 1905 (1900) г.р., красноармеец.
Место рождения: Тамбовская область, Дегтянский район, с/з № 260.
Призван: Ворошиловский РВК, Уссурийская область, Ворошиловский район.
Адрес родственников: жена – Попова, Уссурийская область.
Жолобов (Жолотов) Иван Яковлевич, 1907, красноармеец.
Место рождения: Сталинградская область, Ленинский район, село Ленинск.
Призван: Шкотовским РВК, Приморский край, Шкотовский район.
Адрес родственников: жена Жолобова (Жолотова) Елена Никитовна, Уссурийская область, Хасанский район, поселок Краскино.
Филишов (Филетов, Филешов) Иван Мамонтович, 1904 г.р., красноармеец.
Место рождения: Новосибирская область Куйбышевский район, деревня Бергуль.
Призван: Соколовский РВК, Соколовский район, Приморский край.
Адрес родственников: жена Филетова Матрена Петровна, б/х Преображенье, колхоз Красный Оленевод.
Валуйский Степан Григорьевич, 1915 г.р., красноармеец.
Место рождения: Курская область, Большепроцкий район, село Б. Городище (сейчас Белгородская область, Большетроицкий район).
Призван: Ворошиловский РВК, Ворошиловский район, Приморский край.
Адрес родственников: отец Валуйский Григорий, город Ворошилов.
Наталья Шолик, sholik_nm@primorsky.ru
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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