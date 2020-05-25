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Застрявшие в Китае россияне: "Да идиоты, да, недооценили опасность"
Граждане России умоляют губернаторов организовать их выезд из «китайской ловушки»
Северо-восточный Китай, ставший за последние три десятка лет очень близким почти всем дальневосточникам, превратился в ловушку для граждан России, недооценивших ранней весной опасность и долговременность пандемии COVID-19. Они не вернулись домой ни в феврале, ни в марте, когда из КНР было вывезено 345 дальневосточников. Теперь жалеют. Проблему усугубляет наличие у многих животных - котов и собак. Человек, однажды спасший животное, уже никогда его не бросит, часто жертвуя собственным благополучием.
Список из 26 человек отправлен из Харбина в агентство по международному сотрудничеству правительства Приморского края на имя заместителя руководителя агентства Алексея Колмогорова с предложением организовать их вывоз во Владивосток на автобусе. В списке не только приморцы, но и хабаровчане, жители Приамурья, Удмуртии, Омска, Якутска, Тюмени, Иркутска. Они готовы из ближайшей округи примчаться в Харбин для организованного выезда на родину. Список собран всего за сутки в чате соотечественников, оставшихся в северо-восточном Китае: в Харбине, Шеньяне, Даляне, Цзилине, Суйфэньхе. Было бы больше времени на составление списка - народу набралось бы больше.
Спустя несколько часов после его отправления во Владивосток, был получен ответ: ничего с автобусом не выйдет, единственная возможность вылететь на родину есть из Гуанджоу. Вывозной авиарейс оттуда - в Москву с посадкой во Владивостоке - назначен на 3 июня.
- От Харбина до Гуанджоу три с лишним тысячи километров и 6 часов лета, а потом 8 часов полета до Владивостока. Предлагающие нам это люди хоть бы на карту посмотрели. Это притом что мы - да идиоты, да, недооценили опасность: кого-то держала работа или перспективы получить ее, потому что сами китайцы надеялись, что в начале апреля все образуется и обещали выгодное трудоустройство. Многие из нас здесь находятся на законных основаниях, имеют визу. Мы все про себя понимаем, но за четыре месяца без работы все сильно поиздержались, а нам предлагают лететь за 700 юаней в Гуанджоу. И, возможно, жить там в гостиницах, поскольку примеров, когда выездные рейсы переносились по несколько раз на более поздние сроки, немало, – говорит застрявшая в Харбине Светлана Графская.
Вывозные рейсы не бесплатны. По словам находящихся в Харбине дальневосточников, 2 мая из Шанхая во Владивосток компанией «Аврора» вернулись 48 человек, им предлагались билеты за 35 тысяч рублей, а когда желающих на такую цену не нашлось, предложение было сокращено в два раза. Эта информация для справки, никто не претендует на бесплатную помощь.
Кстати, наши соотечественники в КНР с завистью рассказывают, как организовывали в первой декаде мая власти Новосибирска и Иркутска вывоз сограждан через пограничный городок Манчжурия на границе Монголии и Забайкалья. Значит, можно все-таки при желании и частный авиарейс организовать, и границу открыть…
- Понимаю, что открытие границы не в ведении субъекта Федерации. И собирать россиян по всему Китаю - не их обязанность. Но тут же рядом. На автобусе от Харбина - пять часов до границы! Но
поражает быстрый отказ! «Нет!» - и все. Даже без попыток предложить вариант с автобусом китайским партнерам, даже просто, что называется, удочку закинуть… Так же с нами общаются в консульстве РФ в Харбине, призванном, как мне представляется, защищать российских граждан за рубежом, а на деле никто не хочет беспокоиться, искать себе лишнюю работу по нашему поводу. Даже у работников консульства не получилось зарегистрировать нас на сайте госуслуг как нуждающихся в отправке на родину, а нам самим с китайским Интернетом это не очень просто сделать. Но нас внесли в некий «гуманитарный список». Что это значит?... Нам теперь здесь оставаться и изображать из себя белую гвардию?! Так тогда они хоть таксистами могли работать… - сетует другой россиянин из Харбина.
Не вышло с правительством Приморья. Харбинские дальневосточники позвонили губернатору Приамурья.
- Ребята, позвонил губернатору Амурской области, сказал о нашей проблеме, отправляю список ему, - написал 24 мая в тамошнем чате Александр Балашкевич.
Ольга ЖУРМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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