Во Владивостоке набирают кадры с высшим образованием и знанием языков в турполицию

В приоритете – владение английским, китайским, японским или корейским языками

Обеспечивать комфорт и безопасность пребывания российский и иностранных туристов в дальневосточной столице будет спецподразделение полиции. УМВД Владивостока уже ведёт набор на службу в специализированный взвод туристической полиции полка патрульно-постовой службы. К своим обязанностям туристическая полиция приступит как только в регионе нормализуется эпидобстановка.

Как уточнили в управлении МВД России по Владивостоку, туристическая полиция будет патрулировать пешие зоны в центре города, консультировать гостей краевой столицы и оперативно реагировать на попытки противоправных действий.

Помимо стандартных требований, предъявляемых к кандидатам для службы в МВД, желающим служить в турполиции, необходимо иметь высшее образование, знать иностранные языки. В приоритете – владение английским, китайским, японским или корейским языками.

Подобные органы правопорядка уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных туристских центрах в европейской части России. Идея создания туристической полиции в Приморье возникла в прошлом году. Как отметил заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков, в крае она начнёт работать после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией COVID-19.

«Специализированное туристское подразделение полиции формируется своевременно. Как только позволит обстановка – оно приступит к работе. Сейчас многие участники рынка туруслуг продолжают подготовку к наступающему сезону. Пандемия не продлится вечно, санитарные ограничения в туристской отрасли, розничной торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе будут сняты. И то, когда этот момент наступит, во многом зависит от того, насколько тщательно мы все, жители региона, будем использовать маски, перчатки, соблюдать «социальную дистанцию» и другие санитарные требования», – подчеркнул он.

По вопросам трудоустройства в туристическую полицию следует обращаться по телефонам 8-908-440-43-45, 8-908-440-74-57.

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