В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря

Начало проекта ознаменовали высадкой голубых елей

План предстоящего благоустройства 30-го причала обсудили во Владивостоке. Выездное совещание по этому вопросу провел глава города Олег Гуменюк. Он не только осмотрел территорию, часть которой станет красивым общественным пространством, но и внес лепту в ее преображение – вместе с другими специалистами высадил на причале несколько елей.

Участниками совещания, помимо главы города, стали представители Федерального агентства морского и речного транспорта, министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, управления транспорта администрации города, автоматизированного диспетчерского центра, а также компании «Танира», которая занимается морскими пассажирскими перевозками.

«Перед нами стоит задача освободить участок, на котором сейчас стоит вокзал, и открыть прибрежную полосу для организации красивой прогулочной зоны, – сказал Олег Гуменюк. – Прошу вас отнестись к задаче со всей ответственностью. Для нас главное – безопасность граждан, комфортные и качественные перевозки. С нашей стороны окажем всем задействованным специалистам максимальную поддержку. Причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока, где люди могли бы совершать прогулки и наслаждаться видами города».

В завершение совещания его участники высадили на 30-м причале несколько голубых елей. Акция ознаменовала собой начало большой работы по образованию нового городского общественного пространства.

Анастасия Котлярова (фото).