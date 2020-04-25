"Стену Памяти" создают в Приморье

Она будет находиться в Сквере почетных граждан Владивостока

В Приморье стартовал уникальный патриотический проект – «Стена памяти». Его запуск приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и Году памяти и славы в стране.

Проект организован департаментом по делам молодежи и Центром содействия развитию молодежи Приморского края при поддержке мастерской монументального искусства «Квадролампа» и проводится в рамках фестиваля молодежной культуры «Улица героев».





Во Владивостоке, на фасаде здания возле Сквера почетных граждан на Океанском проспекте, планируется изобразить портреты восьми участников Великой Отечественной Войны, среди которых Николай Федорович Ватутин, Дмитрий Михайлович Карбышев, Николай Францевич Гастелло, Зоя Анатольевна Космодемьянская, Назар Ксенофонтович Приходько, Григорий Яковлевич Воропаев, Степан Григорьевич Борисенко и Илья Макарович Каплунов. Среди представленных фамилий есть как прославленные полководцы-герои, так и герои-красноармейцы, уроженцы Приморья.

«Во время проекта стена фасад здания преобразится полностью. Появятся цементные барельефы, лица участников Великой Отечественной войны. Восемь героев, восемь подвигов и восемь связанных с ними историй найдут отображение на этой стене. Каплунов, Приходько, Борисенко, Космодемьянская – фамилии, которые находятся у всех на слуху. В честь них названы улицы Владивостока, но немногие помнят, чем знамениты эти люди. Поэтому мы и восстанавливаем в памяти народа те нелегкие дни, события и подвиг советского народа», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.





Портреты героев будут выполнены в технике сграффито (цементный рельеф), хорошо зарекомендовавшей себя во Владивостоке. Для этого художники городской мастерской монументального искусства «Квадролампа» сначала зачистят, загрунтуют и покрасят стену, установят армирующую сетку и после приступят к работе над цементными портретами героев. Также планируется изготовление и монтаж здесь надписи «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне».





«“Стена памяти” будет находиться в Сквере почетных граждан Владивостока, концептуально это очень подходящее место. Техника, в которой мы работаем, называется сграффито. Она уже хорошо показала себя во Владивостоке. Устанавливается сетка, укрепляется стена, наносится темный бетон в виде силуэта, затем, пока предыдущий слой еще сырой, добавляется светлый бетон. Художник на нем создает рельефное изображение при помощи различных инструментов. В результате получается очень эффектная и долговечная работа, которая будет радовать зрителей десятилетиями», – рассказал руководитель проектов в мастерской монументального искусства «Квадролампа» Георгий Косенко.