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В Приморье появились первые "Сады Памяти"

25 Апреля 2020, 16:57 | Приморье

Край присоединился к масштабной всероссийской акции

Приморье присоединилось к всероссийской акции «Сад памяти». В честь 75-летия Великой Победы волонтеры и активисты по всей стране высадят около 27 миллионов саженцев деревьев – живой памятник каждому погибшему в Великой Отечественной войне.

В пятницу, 24 апреля, первые «Сады памяти» появились в Находкинском городском округе и поселке Новошахтинский Михайловского района. Так, в Находке в патриотическом мероприятии приняли участие сотрудники городской администрации. Все растения украсили фирменными эмблемами акции. В дальнейшем ухаживать за ними будут коммунальные службы муниципалитета.


 

«24 апреля в Находке высажено 85 деревьев, в том числе 65 елей, 10 лиственниц и 10 кленов», – уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

В поселке Новошахтинский высадили 75 деревьев, в том числе 30 катальп и 45 берез. В акции приняли участие сотрудники администрации поселения, а также работники разрезуправления «Новошахтинское» и муниципального учреждения культуры.

Отметим, принять участие в акции «Сад памяти» в условиях самоизоляции может каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт проекта – садпамяти2020.рф, зарегистрироваться, нанести свою точку высадки, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет еще долго напоминать об этом событии.


 

Тем, кто живет в частном доме или находится в настоящее время на даче, можно посадить дерево у себя на участке. После следует делать фотографию, выложить ее в социальные сети с хэштегом #СадПамятиДома и таким образом поддержать масштабную акцию.

«Если у вас нет своего двора или возможности посадить дерево, можно нарисовать тематический рисунок, сделать аппликацию или коллаж, сфотографировать и разместить снимок в социальных сетях, не забыв поставить хэштег #СадПамятиДома. Самое главное сейчас – поддерживать друг друга и не рисковать понапрасну своим здоровьем и здоровьем своих близких», – подчеркнула Ольга Ивченко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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