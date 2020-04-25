Еще 36 человек размещены в обсерватор во Владивостоке

В ночь на субботу, 25 апреля, в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Манилы. На борту находились 107 пассажиров, включая 13 транзитных – в Якутию. Все участники рейса – российские граждане, застрявшие на Филиппинских островах и дождавшиеся эвакуации. Большая часть из них – жители Приморья.

Ближайшие две недели все вернувшиеся на родину россияне должны жить в режиме самоизоляции. Приморцы смогут пройти ее дома, гостей из других регионов пригласят в оборудованные всем необходимым учреждения – обсерваторы.

«36 человек размещены в обсерватор во Владивостоке, остальные – на изоляцию в домашних условиях», – сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд и Японии.

Списки туристов для эвакуации формируются только на основании регистрации на портале Госуслуг.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.