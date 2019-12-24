www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.25 р. 100 JPY: 56.92 р.
EUR: 69 р. 10 CNY: 88.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Первую социальную карту "Приморец" Сбербанка получил почётный житель Владивостока

24 Декабря 2019, 12:36 | Приморье

Во Владивостоке прошла торжественная церемония вручения социальной карты «Приморец», выпущенной Сбербанком. Первую карту получил почётный житель Владивостока, заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор, на протяжении 15 лет руководивший ДВГТУ, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Приморского края, Геннадий Турмов.

В торжественной церемонии приняли участие врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин и управляющий отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр Масловец,

«Присоединение самого крупного российского банка – Сбербанка – к социальному проекту уже вызвало прорыв в реализации проекта, мы регистрируем резкое увеличение количества заявлений на выдачу карт. Отмечу, что функционал карты постоянно развивается. В следующем году, к примеру, ею можно будет оплачивать проезд в транспорте, получать различные компенсационные выплаты для льготных категорий граждан», - подчеркнул врио вице-губернатора Сергей Максимчук.

Карта «Приморец» дает возможность получить скидки на покупки в крупных торговых сетях. К проекту уже присоединились 10 партнеров, среди которых продуктовые супермаркеты, зоомагазин, аптека, медицинская клиника и фитнес-клуб.

Оформить карту можно в любом офисе Сбербанка, для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Социальные карты «Приморец» доступны всем льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в следствии атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края).

«Нам очень приятно, что Сбербанк совместно с Администрацией Приморского края были инициаторами запуска столь важного для всех жителей края проекта. Мы сразу активно включились в него и всеми силами поддержали. В будущем планируется увеличивать количество сервисов карты «Приморец», при помощи которых граждане смогут, в том числе и бездокументарным путем получать на счет полагающиеся им компенсации. Это особенно актуально для клиентов, которые не могут лично добраться в банк», — заявил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

«В Приморье проживает порядка 565 тысяч пенсионеров. Безусловно, для каждого из них действуют те или иные социальные гарантии, закрепленные российским законодательством. Однако, как это часто бывает на практике, человеку нужно обойти ряд ведомств, чтобы получить причитающуюся ему льготу. Карта «Приморец» решает эту проблему, поскольку денежные средства станут зачислять автоматически. От лица всех приморских пенсионеров хочется поблагодарить Администрацию края за проделанную работу и Сбербанк — за то, что присоединился к проекту. Уверен, карта «Приморец» будет особенно востребована среди пенсионеров Приморья», — подытожил Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр Масловец.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]