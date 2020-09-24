www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.35 р. 100 JPY: 72.68 р.
EUR: 89.25 р. 10 CNY: 11.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

13 плюшевых тигрят запрятаны по всему Владивостоку

24 Сентября 2020, 17:40 | Приморье

27 сентября во Владивостоке пройдет развлекательный квест, посвященный Дню амурского тигра. Участников ждут интересные задания, много памятных подарков и один суперприз — путешествие в Сихотэ-Алинский заповедник.

Как уже хорошо известно всем жителем Владивостока, в этом году День амурского тигра пройдет БЕЗ традиционного карнавального шествия и вечернего концерта. Несмотря на вынужденный отказ от массовых мероприятий, праздник и праздничное настроение никто не отменял. Поэтому мы приглашаем горожан 27 сентября принять участие в семейном (или дружеском, если хотите) квесте, посвященном Дню тигра.

Механика квеста

Правила предельно просты. Мы спрятали 13 плюшевых тигрят по всему Владивостоку. Точное их месторасположение зашифровали в загадках.

Сразу подсказка: все эти места имеют отношение к тиграм и Центру «Амурский тигр».

Чтобы узнать, где именно прячутся тигрята надо разгадать 13 загадок — по 1 на каждого тигренка.

Как только вы разгадаете загадку — отправляйтесь на место. Если вы все разгадали верно, то вы найдете тигренка и QR-метку. Фотографируйтесь с ним и выкладывайте в социальные сети с хэштегом #мойденьтигра.

Загадки

Получить загадки вы можете 2 способами: 1. По электронной почте. Для этого перейдите на сайт tigerquest.ru и оставьте адрес своей электронной почты.

2. В историях в инстаграм-аккаунте Центра «Амурский тигр»

Загадки будут появляться не одновременно, а по две загадки в час, начиная с 11.00 по местному времени.

Подарки и главный приз

Всех участников ждут памятные подарки. Одному счастливчику достанется главный приз — поездка в Сихотэ-Алинский заповедник.

Выше мы писали, что там, где спрятаны тигрята, также размещены QR-коды. Отсканируйте его (даже если вы не нашли тигренка) и вы автоматически станете участником розыгрыша главного приза. Чем больше отсканированных кодов, тем больше шансов на победу!

Досье "Золотого Рога": Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся изучением и сохранением популяции амурского тигра в России. Учреждена в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

День тигра – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатива праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнин.

 

Автор:
Теги: амурский тигр  день тигра 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]