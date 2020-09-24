13 плюшевых тигрят запрятаны по всему Владивостоку

27 сентября во Владивостоке пройдет развлекательный квест, посвященный Дню амурского тигра. Участников ждут интересные задания, много памятных подарков и один суперприз — путешествие в Сихотэ-Алинский заповедник.

Как уже хорошо известно всем жителем Владивостока, в этом году День амурского тигра пройдет БЕЗ традиционного карнавального шествия и вечернего концерта. Несмотря на вынужденный отказ от массовых мероприятий, праздник и праздничное настроение никто не отменял. Поэтому мы приглашаем горожан 27 сентября принять участие в семейном (или дружеском, если хотите) квесте, посвященном Дню тигра.

Механика квеста

Правила предельно просты. Мы спрятали 13 плюшевых тигрят по всему Владивостоку. Точное их месторасположение зашифровали в загадках.

Сразу подсказка: все эти места имеют отношение к тиграм и Центру «Амурский тигр».

Чтобы узнать, где именно прячутся тигрята надо разгадать 13 загадок — по 1 на каждого тигренка.

Как только вы разгадаете загадку — отправляйтесь на место. Если вы все разгадали верно, то вы найдете тигренка и QR-метку. Фотографируйтесь с ним и выкладывайте в социальные сети с хэштегом #мойденьтигра.

Загадки

Получить загадки вы можете 2 способами: 1. По электронной почте. Для этого перейдите на сайт tigerquest.ru и оставьте адрес своей электронной почты.

2. В историях в инстаграм-аккаунте Центра «Амурский тигр»

Загадки будут появляться не одновременно, а по две загадки в час, начиная с 11.00 по местному времени.

Подарки и главный приз

Всех участников ждут памятные подарки. Одному счастливчику достанется главный приз — поездка в Сихотэ-Алинский заповедник.

Выше мы писали, что там, где спрятаны тигрята, также размещены QR-коды. Отсканируйте его (даже если вы не нашли тигренка) и вы автоматически станете участником розыгрыша главного приза. Чем больше отсканированных кодов, тем больше шансов на победу!

Досье "Золотого Рога": Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся изучением и сохранением популяции амурского тигра в России. Учреждена в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

День тигра – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатива праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнин.