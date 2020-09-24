Всемирный день воздушных змеев отметят в столице Приморья

День воздушных змеев отмечают во всем мире во второе воскресенье октября. В этом году 11 октября к празднованию присоединится и столица Приморья. Фестиваль воздушных ремесел проведут в рамках конкурса «Молодежная инициатива».



Воздушные змеи, бумажные самолетики, фрисби и квадрокоптеры взмоют в небо над набережной Спортивной гавани Владивостока. Опытные «пилоты» смогут посоревноваться друг с другом и продемонстрировать свои навыки. Для гостей праздника также подготовят разнообразные мастер-классы и развлекательные площадки. Можно будет попробовать свои силы в конструировании и росписи воздушных змеев, создании бумажных самолетиков и авиамоделей, запуске мыльных пузырей. Также на площадке фестиваля будет работать арт-ярмарка «Город ветров» и фотосушка «Аэросъемка».



Организаторами фестиваля выступают управление по делам молодежи администрации Владивостока, Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького и Приморский краевой центр народной культуры.



«Автором проекта «Идем на взлет» выступила Полина Топильская. Этот проект стал одним из победителей конкурса «Молодежная инициатива», который ежегодно проводит администрация Владивостока. В рамках него активные и целеустремленные жители нашего города получают финансовую и организационную поддержку на реализацию общественно значимых инициатив», - отметили в управлении по делам молодежи.



Фестиваль «Идем на взлет» пройдет на Спортивной набережной Владивостока 11 октября. Начало – в 12:00. Принять участие в празднике могут взрослые и дети от 5 лет.

Фото с сайта yandex.ru