Из глубинки с любовью

Приморские города Дальнегорск и Большой Камень отметили свои дни рождения

Сразу два индустриальных центра Приморского края - Большой Камень и Дальнегорск - отмечают День города 22 сентября. Газета «Золотой Рог» предлагает совершить познавательный экскурс в их историю и современность.

Город Большой Камень был основан 22 сентября 1947 года. Необычное название города произошло благодаря огромному скалистому камню размером примерно с пятиэтажный дом, который обнаружили исследователи во второй половине 19 века.

От камня осталось название

Издалека камень был похож на парусник и выделялся на фоне не освоенной еще тогда территории. Позже, во время строительства завода «Звезда», камень оказался в центре строительной площадки и был взорван. В память об этом чуде природы остались фотографии. Так, на одной из стен Дворца культуры завода «Звезда» висит картина, изображающая морской пейзаж с большим камнем в центре. На месте, где располагалась гигантская глыба, сейчас находится 11-й цех завода «Звезда».

Новому поселку пророчили разные имена. Первоначально его хотели назвать именем А. ЖДАНОВА, затем именем И. СТАЛИНА. Но, как видно на практике, имя поселению подарила сама природа.

Название города (поселка) на картах появилось сравнительно недавно. Краевед А.Ф. ХОРТОВ предполагает, что данное событие относится к 60-м годам 20 века.

Начиная с 1899 года, на территорию бухт, расположенных в восточной части Уссурийского залива, переселялись эстляндские и лифляндские поморы. Многие географические названия бухт и населенных пунктов, прилегающих к современному городу, связаны с их переселением.

В 1902 году на территорию современного города из Эстонии прибыл землемер Отто Мартинович КИДЕРМАН, который первым составил карту тех мест.

Там, где располагается современный город Большой Камень, было селение Лифляндское. На берегу бухты Большой Камень проживали семьи: Наабер, Мюрисепи, Мяги, Редер, Тумма, Марибу, Пястель, Лориц, Каазик, Сиркель и другие. Каждая семья ставила свой хутор.

В 1906 году между бухтами Подольского и Мысовая (Вампауши), появилось селение с удивительным названием – Линда. Эстонцы переселенцы дали такое название в честь персонажа из эстонского эпоса «Каливипоэг» (Сын Калева), одним из романтических персонажей которого является Линда – жена властителя Калева.

Линда – идеал светлой, волевой и работящей женщины. После смерти мужа Линда стала носить в переднике камни на могилу мужа, и на ее месте возник большой холм.

В 30-е годы 20 века селение распалось на два села - Подьяпольское и Вампауши, ныне Мысовое. В 1898 году на берегу залива между Андреево и Южной Лифляндией построил свой хутор Юган Андросович ВАЛЬТОН. Этот человек одним из первых вступил во вновь образованный рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (1929 г.). Настоящий труженик, сполна познавший все тяготы жизни, он умер в 1940 году.

Бухта, на берегу которой проживал Вальтон, названа его именем. В летнее время большекаменцы с удовольствием отдыхают на берегу бухты Вальтон.

В 1929 году бухта Большие Куши получила официальное название – бухта Большой Камень. Еще одна бухта названа в честь морского офицера, служившего на судах в должности гидрографа, Константина Петровича АНДРЕЕВА (1887-1893г.г.). Эти суда вели исследовательскую работу в заливах Петра Великого и Уссурийском.

Ранее, в 1884 году, в долине реки Петровка, поселились крестьяне-переселенцы. Первым из них был Никита Алексеевич ВАСЬКОВ, которого принято считать основателем села Петровка. Землевладения распространялись по долине реки до ее впадения в бухту Суходол.

Выгодное экономическое положение, наличие международных и региональных инфраструктурных связей, резервных территорий и акваторий дают возможность городу успешно развиваться и сегодня. Важнейшими отраслями и видами деятельности города являются морское машиностроение, утилизация судов надводного и подводного флота, рыбохозяйственный комплекс и портовые работы. Градообразующим предприятием по-прежнему остается завод «Звезда», специализирующийся на ремонте и постройке кораблей различного класса и назначения, реконструкции и утилизации атомных подводных лодок. Сейчас здесь возводится целый огромный судостроительный кластер, который станет одним из крупнейших профильных предприятий страны.





Дальнегорск славен своими трудовыми подвигами. Правда, еще в советский период. Новые реалии превратили моногород в огромную головную боль краевых властей.



Горняки и уфологи

22 сентября День города отмечают и в Дальнегорске. Приморский город Дальнегорск является административным центром Дальнегорского городского округа. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов» он включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Истоки основания города Дальнегорска уходят в далекий 1897 год, когда экспедиция под руководством горного инженера МАСЛЕННИКОВА обнаружила в отрогах Сихотэ-Алиня месторождение свинцово-цинковых руд. На базе месторождения было создано горнопромышленное общество, занявшееся его разработкой, и на месте современного Дальнегорска появился горняцкий посёлок Тетюхе (от китайского – «долина диких кабанов).

В 1930 году он получил статус рабочего посёлка. К 1941 году Сихотэ-

Алинский полиметаллический комбинат представлял собой уже сложное предприятие с законченным циклом производства олова. В 1965 году открылся Приморский горнохимический комбинат, переименованный впоследствии в производственное объединение «Бор».

В 1972 году поселок был переименован в Дальнегорск, статус города ему был присвоен в 1989 году.

В Дальнегорском районе расположено 9 промышленных предприятий. Богатые природные ресурсы района создали предпосылки для развития горнодобывающей, химической, металлургической, лесной, дереобрабатывающей, пищевой промышленности.

Решающую роль в развитии Дальнегорского района играют АО «Дальполиметалл», АО «Бор», трест «Дальметаллургстрой».

Численность населения Дальнегорска на 2018 год составляла 34,7 тысяч человек.

В окрестностях Дальнегорска встречаются уникальные места. Так, гора Известковая высотой 611 метров прославилась своими аномальными явлениями. В 1986 году здесь было зафиксировано падение неопознанного летающего объекта. Огненный шар, летевший со скоростью 15 м/сек на высоте 700-800 метров над поверхностью земли, выжег часть сопки, а затем неожиданно исчез. До сих пор на месте падения «НЛО» находят остатки космического тела. Люди, верящие в существование инопланетян, из многих стран мира до сих пор собираются здесь в Международный день уфологии, 4 июля.

Дальнегорский район знаменит своими пещерами. Наиболее известные из них - Чертовы Ворота, Николаевская и Садовая. Пещера Николаевская глубиной 960 м представляет собой огромный высокий зал, от которого отходит множество галерей, пересекающихся и сливающихся друг с другом. В этой пещере находится небольшое, но очень глубокое озеро.

Достопримечательностью пещеры Садовой является особый сталагмит, получивший даже собственное имя. Его называют Вулкан, поскольку он действительно выглядит как мощный белый конус около 3 метров диаметром. В пещере Чертовы Ворота были обнаружены следы людей, живших аж в середине 5 века до нашей эры.

Современный Дальнегорск насчитывает около 35 тысяч жителей. Город, протянувшийся вдоль долины реки Рудной, по бокам окружен сопками, поэтому городские улицы расположены параллельно одна другой. Главная из них носит название проспект 50−летия Октября.

В Дальнегорске сосредоточены десятки предприятий, многие из которых, правда, не могут сегодня похвастать стабильным экономическим положением.

90% территории округа покрыто смешанными широколиственными дубравами, город буквально утопает в кедровых лесах. Поэтому в Дальнегорском городском округе очень развита туристическая отрасль.

На верхнем фото: Большой Камень, благодаря строящейся судостроительной мегаверфи «Звезда», сегодня на слуху и на международном уровне, о чем свидетельствует визит в город лидеров России и Индии.

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