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Вторая мировая закончилась близ границ Приморья
В сентябре Приморье торжественно отметило День окончания Второй мировой войны. Однако мероприятия, посвященные этой дате, продолжались практически весь месяц и включали в себя не только митинги, но выставки в музеях, лекции для школьников и студентов.
Но главным событием стал, конечно, митинг на площади у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», который прошел 2 сентября. Торжественное мероприятие собрало несколько сотен жителей и гостей города - ветеранов, военнослужащих, курсантов, студентов, школьников и воспитанников патриотических клубов.
Все они пришли почтить память тех, кто, не жалея своей жизни, вырывал Победу из рук оккупантов в 1945 году, сообщает газета «Золотой Рог».
Памятное мероприятие посетили члены Регионального политического совета - председатель Законодательного Собрания края, член фракции «Единая Россия» Александр РОЛИК, председатель Думы г. Владивостока Андрей БРИК и секретарь местного отделения ЕР Владивостокского городского округа Александр ЩЕРБАКОВ.
Александр Ролик поздравил всех собравшихся от имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края с днем окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что для любого приморца эта дата не менее значима, чем 9 мая: «Именно здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена последняя точка в этой кровопролитной войне. Мы гордимся тем, что в ходе Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций силами Красной армии и нашего флота были освобождены северо-восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. Вечная память героям, погибшим в этой войне!», - заявил Александр Ролик.
В рамках своего выступления Андрей Брик также отметил особое значение Дня окончания ВОВ для депутатов Думы Владивостока и жителей Приморского края: «Благодаря подвигу фронтовиков и тружеников тыла приморская столица носит звание города воинской славы. Мы склоняем колено перед теми, кого сегодня рядом нет, и теми людьми, которые прошли через все невзгоды, боль утрат и самые трудные дни этой страшной войны», - сказал председатель Думы города.
В завершение торжественной части мероприятия у Братской могилы моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, в Гайдамакском сквере Владивостока состоялся торжественный митинг.
«Большой вклад в победу во Второй мировой войне внесли воины-тихоокеанцы. Многие из них не вернулись с полей сражений. Некоторые герои лежат в этой братской могиле. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто погиб за нашу Родину», - сказал Александр Ролик.
Официальные лица, жители и гости Владивостока почтили минутой молчания память павших героев-тихоокеанцев и возложили к памятнику красные гвоздики, олицетворяющие отвагу, мужество и боль людей, которые не пережили Вторую мировую войну.
Торжественным маршем возле Братской могилы моряков Тихоокеанского флота прошли военнослужащие ТОФ.
Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Приморском крае также приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны на Тихом океане. Представители ОНФ побывали на митингах памяти и возложили цветы к монументам воинской славы во Владивостоке и Уссурийске.
У монумента «Боевая слава Тихоокеанского флота» активисты ОНФ провели акцию – выпустили в небо воздушные шары со стилизованными под письма с фронта табличками, где были указаны имена жителей Приморья, участников Второй мировой войны.
В повестке ОНФ в Приморском крае патриотические мероприятия играют важную роль. Поэтому в течение первой недели сентября общественники провели встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти воинов Второй мировой и Великой Отечественной войны.
«Мы ведем работу с ветеранами и ветеранскими организациями, такими как «Боевое братство». Также проблематика окончания Второй мировой войны на Тихом океане затрагивается в открытых школьных уроках, которые активисты регионального штаба ОНФ проводят в первые дни нового учебного года в школах региона» - отметил активист регионального штаба ОНФ в Приморском крае, ветеран боевых действий Сергей КОСЕНКО.
Общественники всеми силами стараются увековечить память героев событий августа-сентября 1945 года.
Ежегодно представители ОНФ проводят мониторинг состояния монументов боевой славы на территории края и направляют муниципальным властям информацию о выявленных проблемах для скорейшего их устранения. Также общественники своими силами убирают территории памятных и исторических мест, и благоустраивают воинские захоронения.
В этом году День окончания второй мировой войны совпал с началом учебного года. В честь важной даты в образовательных учреждениях Приморья прошли уроки памяти. Педагоги рассказали детям об историческом значении победы СССР над фашистской Германией и милитаристской Японией в 1945 году.
На фото: Приморье помнит…
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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