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Не надо паники: С Примгидромета спросят за неподтвердившиеся прогнозы погоды

24 Августа 2020, 13:51 | Приморье

Губернатор Олег Кожемяко призвал руководителя Примгидромета воздержаться от распространения среди жителей региона основанной на маловероятных метеорологических прогнозах информации, которая может вызвать панические настроения, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По мнению главы края, объявление режима чрезвычайной ситуации и сопутствующих ему рекомендаций по ограничению передвижения граждан должно происходить исключительно в ситуациях реальной угрозы, а принятие такого решения должно оставаться прерогативой МЧС, органов региональной и муниципальной власти.

В конце прошлой недели начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ходе интервью рекомендовал до определенного дня эвакуировать все палаточные городки с прибрежных территорий края, хотя ранее сам же и признал, что сценарий существенного ухудшения погодных условий в Приморье сейчас носит исключительно теоретический характер. Губернатор региона заявил, что считает недопустимым ввод жителей края в заблуждение со стороны официальных лиц, и призвал оставить принятие решений о чрезвычайных мерах уполномоченным ведомствам.

«Гидрометцентр Приморского края должен предоставлять сводки в МЧС и, если ситуация будет действительно угрожающей, мы объявим режим чрезвычайной ситуации, вывезем людей из опасных районов», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор обратил внимание на то, что в Приморье работают около 1200 баз отдыха, и каждое необдуманное заявление о необходимости эвакуироваться – это прямой экономический удар по ним, а также по людям, работающим в сфере гостеприимства.

«У нас туристический регион, дальневосточники приезжают в Приморье отдыхать. Это направление мы активно развиваем. Будем учитывать мнение Примгидромета, но, если прогнозы не будут подтверждаться, ответственность будет нести гидрометцентр. Прошу работу организовать должным образом и ни в коем разе не драматизировать ситуацию, если она этого не требует», – заключил глава региона.

 
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Теги: погода  Примгидромет  прогнозы  кожемяко 



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