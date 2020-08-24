www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.1 р. 100 JPY: 70.23 р.
EUR: 87.73 р. 10 CNY: 10.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

В Приморье родителей заставляют собирать денежные средства на дезинфекцию школ - Кожемяко

24 Августа 2020, 13:08 | Приморье

Еще 83 человека в Приморье заразились коронавирусной инфекцией, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.. Общее количество заболевших превысило 9 тысяч человек.

Об этом сообщили на заседании регионального штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 24 августа.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежедневно в Приморье продолжают регистрировать более 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 9 тысяч человек.

«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией, а с начала эпидемии – 9042», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 100 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 54 человека – до 7222.

В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В рейдовых мероприятиях в Приморском крае в минувшие сутки участвовали 650 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а в муниципалитетах в работе административных комиссий участвовали 467 человек. Специалисты проверили более 4600 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 3038 жителей края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, регион постепенно возвращается к нормальной жизни.

«Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать. У нас еще под запретом массовые мероприятия, в том числе соревнования. Но приближается 1 сентября, и я хотел бы напомнить главам муниципальных образований о необходимости проверки всех школ на предмет наличия всех средств дезинфекции, термометров. Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно!» – распорядился глава региона.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

 

Автор:
Теги: кожемяко  дезинфекция  школы  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]