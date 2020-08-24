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В Приморье родителей заставляют собирать денежные средства на дезинфекцию школ - Кожемяко
Еще 83 человека в Приморье заразились коронавирусной инфекцией, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.. Общее количество заболевших превысило 9 тысяч человек.
Об этом сообщили на заседании регионального штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 24 августа.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежедневно в Приморье продолжают регистрировать более 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 9 тысяч человек.
«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией, а с начала эпидемии – 9042», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 100 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 54 человека – до 7222.
В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В рейдовых мероприятиях в Приморском крае в минувшие сутки участвовали 650 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а в муниципалитетах в работе административных комиссий участвовали 467 человек. Специалисты проверили более 4600 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Разъяснительная работа проведена среди 3038 жителей края.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, регион постепенно возвращается к нормальной жизни.
«Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать. У нас еще под запретом массовые мероприятия, в том числе соревнования. Но приближается 1 сентября, и я хотел бы напомнить главам муниципальных образований о необходимости проверки всех школ на предмет наличия всех средств дезинфекции, термометров. Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно!» – распорядился глава региона.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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