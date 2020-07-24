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Во Владивостоке открылась выставка японской миниатюрной скульптуры "НЭЦКЭ. Частная коллекция"
Несмотря на карантинные ограничения, во Владивостоке начинают работать выставочные залы, приглашая любителей искусства посетить уникальные выставки. На днях в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка старинной японской миниатюрной скульптуры «НЭЦКЭ. Частная коллекция».
Для выставки были отобраны 39 предметов, большинство из них датируются эпохой Эдо (1603-1868 годы), некоторые – эпохой Мейдзи (1868-1912). Нэцкэ экспонируются в специальных колбах. Посетителям предоставлены лупы, чтобы они смогли рассмотреть фигурки в деталях. Среди этих экспонатов как утилитарные предметы, использовавшиеся долгие годы в быту, так и сувенирные нэцкэ второй половины XIX – начала XX веков.
- Эпидемиологическая ситуация в городе на данный момент не позволяет провести полноценное открытие, - отметила научный сотрудник галереи Евгения ПОЛУДНЕВА, - но открытие все же состоится, правда, закрытое и по пригласительным для нескольких человек.
В пресс-службе Приморской картинной галереи выразили надежду на то, что в скором времени вновь появятся длинные очереди людей, которые жаждут познакомиться с искусством. Все-таки онлайн-проектами нельзя заменить живое общение с искусством, считают специалисты. В период карантина там открылось несколько выставок, с которыми уже сейчас можно познакомиться, среди них небольшая выставка «Письмо с фронта» и межмузейный проект «Великая победа».
Вторая часть этой выставки расположена в залах Приморского отделения Союза художников России, который так же испытал резкий спад посетителей за время карантина.
По оценкам наблюдателей, количество посетителей там сегодня не превышает и 20 человек за день, хотя раньше их число достигало 120 человек. Впрочем, обычно в среднем их посещали 80-100 человек ежедневно.
Фото автора
Александра ЧЕРВОНЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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